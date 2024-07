Katera barva nohtov je to poletje najbolj priljubljena?

Poletje je čas, ko se radi poigravamo z barvami, tako v oblačilih kot tudi v manikiri. Letos pa ena barva še posebej izstopa. Rumena v odtenku masla je topla, nežna in optimistična barva, ki je osvojila srca mnogih modnih navdušencev in postala velika poletna uspešnica.

Zakaj masleno rumena?

Masleno rumena združuje toplino in svežino, saj jo povezujemo s sončnimi dnevi in lahkotnostjo poletnih večerov. Deluje umirjeno in prijetno, a hkrati prinaša energijo in veselje, kar jo naredi popolno za poletno manikiro.

Foto: Shutterstock

Kako jo nositi?

Klasična enobarvna manikira: Preprosta in učinkovita.

Francoska manikira z zasukom: Namesto bele konice uporabite masleno rumeno.

Geometrijski vzorci: Kombinirajte z nevtralnimi ali kontrastnimi barvami.

Ombre efekti: Prehodi v belo ali pastelne barve za eleganten videz.

Cvetlični motivi: Uporabite kot osnovo ali detajl v kombinaciji z živahnimi barvami.

Foto: Shutterstock

Masleno rumena je brez dvoma kraljica letošnje poletne manikire. Prinaša svežino in veselje ter se lepo poda k različnim stilom in priložnostim. Če želite zasijati to poletje, je ta barva vsekakor prava izbira.

