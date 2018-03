Kako znane Slovenke skrbijo za svoja stopala #video

Prihajajo toplejši dnevi, ki prinašajo lahkotnejšo obutev in kmalu tudi takšno, ki bo povsem razkrivala stopala. Zato je čas, da jim namenite malce več pozornosti in nege.

Blogerka Tesa Jurjaševič pravi, da so ob tednih mode žulji žal stalnica. Foto: Instagram

Modni trendi se ne ozirajo preveč na zdravje, še manj pa na udobje. Ženske zato velikokrat čevlje kupijo predvsem zato, ker so lepi, a to lahko privede do otiščancev, žuljev in celo glivic. Na kaj moramo biti torej poleg lepega videza pozorni, ko kupujemo čevlje?

Glavna pedikerka v salonu Viki's Place pravi, da čevlji ne smejo biti pretesni, saj se noge v njih, sploh v sintetičnih nogavicah, hitreje spotijo, kar pa ustvarja ugodno okolje za glivice. "In to vodi do poslabšanja stanja na stopalih," opozarja.

Video: Planet TV / Novinarka: Branka Grbin

Žulji spadajo zraven

Kako pa se tega lotevajo znane Slovenke? Blogerka Ajda Sitar za svoja stopala skrbi tako, da nosi obutev, ki je udobna, zato se najraje odloči za čevlje z ravnim podplatom.

Ko pa pridejo na vrsto posebni dogodki, so žulji žal neizogibni, dodaja blogerka Tesa Jurjaševič.

"Žulji so del mojega vsakdana, še posebej ko se dogaja teden mode in ves dan nosiš neudobne čevlje. Takrat so obliži obvezni, potem pa so fine tudi kakšna masaža stopal, negovanje z raznimi kremami, kopeli, še posebej če si ves dan v visokih petah."

Da so žulji stalnica vseh ljubiteljic visokih pet, se strinja tudi Danica Lovenjak: "Ženske marsikaj potrpimo, vse za lepoto (smeh, op. p.). Jaz vsak mesec hodim na pedikuro, tako da te težave odpravljam sproti."

Igralka Ana Maria Mitič pa se nege loteva po starem, a preverjenem receptu: "Sploh v poletnih dneh, ko je koža bolj nagnjena k temu, da se izsuši, je stopala zelo priporočljivo namazati z mastno kremo, kar je tudi recept starih mam in pravih dam: namazati z zelo zelo mastno kremo, čez obuti nogavice in potem spat. Koža se napoji, odvečno roževino pa odluščimo."

Ob tem pa velja upoštevati še nasvet pedikerke, da v savnah, fitnesih in bazenih ne hodimo bosi, temveč uporabljamo natikače.

