Kako do privlačno zagorele polti?

Ravno prav zagorela polt izžareva zdravje in samozavest. Kako do sijoče polti, ne da bi pri tem škodovali svoji koži?

Pred soncem ni treba ravno bežati, je pa dobro, da svojo kožo primerno zaščitimo, ko se odpravljamo na plažo. Pred poletno sezono si privoščimo temeljit piling telesa. Tako bomo s kože odstranili odmrle kožne celice, da bo koža enakomerno porjavela.

Piling si lahko pripravimo tudi sami: v skodelici zmešajmo nekaj žlic sladkorja, medu in žličko oljčnega olja. Za boljši učinek lahko dodamo kapljico eteričnega olja čajevca ali sivke, da si bomo pričarali pravo wellness razvajanje. Namesto sladkorja lahko uporabimo tudi sol, vendar je takšen piling manj primeren za suho in občutljivo kožo.

Po pilingu kožo nahranimo z dobrim, vlažilnim losjonom in že se lahko pripravimo na prve sončne poljube.

Nobeno sončenje v resnici ni prav zdravo, ampak to ne pomeni, da se moramo ves dan skrivati pred njim. Najmočnejšim sončnim žarkom se izogibajmo med 11. in 16. uro, sicer pa veljajo splošna preventivna pravila – pol ure pred sončenjem izdatno nanesemo kremo s sončnim faktorjem. Pri količini kreme ne smemo skopariti. Prav tako moramo vedeti, da lahko koža lepo porjavi tudi v senci in ob oblačnem vremenu.

Z Afroditino Marmelado do privlačno zagorele polti

Za hitro pridobivanje naravnega zagorelega videza lahko uporabljamo Afroditino Natural Marmelado, ki nadgrajuje petletno uspešno pot Afroditinega hita Marmelada.

Pri Afroditi se navdušujejo nad naravo, kar se pozna tudi pri pripravi sestave Natural Marmelade. Kar 99 odstotkov sestavin je certificirana naravna receptura z izjemnim negovalnim kompleksom iz čiste narave – jojobino, olivno in kokosovo olje ter karitejevo in kakavovo maslo.

Zakaj Natural Marmelada? Ker kožo nahrani, izboljša njeno prožnost, ščiti, pomaga pri obnovi ter ohranja njen zdrav in mladosten videz. Primerna tudi za občutljivo in izsušeno kožo.

Uporaba: Afroditina Marmelada je idealna za kombiniranje z drugimi poletnimi osvežilci in izdelki za zaščito pred soncem iz Afroditine linije SUN CARE.

Kako je nastala Marmelada? Vse se je začelo pred petimi leti. V Kozmetiki Afrodita so po navdihu naših babic razvili nov poletni izdelek, za katerega niso niti malo slutili, da bo takšna uspešnica. Zakaj po navdihu babic? Te so že pred mnogo leti, ko še nismo poznali izdelkov za sončenje, v poletnih mesecih kožo negovale z olivnim in orehovim oljem. V Afroditi so tako želeli narediti čim bolj naraven izdelek, brez UV-filtrov, ki je primeren za tiste z manj občutljivo kožo, in sicer za razvajanje s sončnimi žarki in vitaminom D v jutranjih ali poznih popoldanskih urah, ko sonce ni močno. Rodila se je Marmelada in z njo Marmeladna evforija! Se še spomnite?

Meglica za telo

Namesto losjona za telo poleti lahko uporabljamo tudi kaj bolj osvežilnega, na primer meglice.

SUN CARE COCO JOY meglica za telo s certificirano 99,9-odstotno naravno formulo je pravi poletni koktajl s kokosovo vodo in aloe vero. COCO JOY brez dileme pogasi žejo prav vsake kože in še posebej prija od sonca pordeli koži ter navduši s privlačnim vonjem kokosa.

Za športne navdušence

Za vse poletne entuziaste, ki veliko časa preživijo na prostem, Kozmetika Afrodita predstavlja SUN CARE SPORT Kremo za zaščito pred soncem. Krema z zaščitnim faktorjem 30 in vodoodporno formulo ohranja zaščito tudi v vodi in se v primeru potenja tudi pri mokri koži hitro vpija ter ne pušča mastnega otipa.

Slika SPORT Kreme za zaščito pred soncem SPF 30

Kako podaljšati zagorelost?

Ste za tropsko razvajanje kože s 100-odstotno kokosovo vodo?

Po sončenju moramo vsak dan poskrbeti za vlaženje kože. To lahko naredimo z vlažilno in obnovitveno terapijo, ki ponuja čisto moč svežine in razvajanje kože s 100-odstotno kokosovo vodo. SUN CARE Jogurt za telo koži po sončenju povrne izgubljeno vlago, jo prijetno pohladi, pomiri in poskrbi za njeno aktivno regeneracijo.