Hrvaška poslanka v parlamentu nosila prekratko obleko, to je njen odziv

Poslanci se morajo za seje v parlamentu oblačiti primerno in po kodeksu oblačenja, vendar se vsi ne držijo tega in takrat s svojo opravo pritegnejo (nezaželeno) pozornost.

Enako se je zgodilo s hrvaško poslanko Katarino Peović, ki je včeraj presenetila s prekratko obleko in s tem razburila hrvaško javnost, piše hrvaški Index.hr. Dolžina krila ali obleke je za ženske na njenem položaju namreč strogo določena in ne sme segati višje od petih centimetrov nad koleni.

Ker so jo na družbenih omrežjih številni okrcali, da bi morala izbrati primernejšo opravo, se je kmalu odzvala prek Twitterja in dala vedeti, da se na kodeks ne ozira preveč.

"Nekatere moti, da kršim kodeks oblačenja, mene pa moti, da se kršijo delavske pravice, da vladajoči zmanjšujejo davke za najbogatejše, da premier misli, da nam je bolje kot pred korono ..."

Nekima smeta što ja navodno kršim "dress code", a meni smeta što se krše radnička prava, što vladajući smanjuju poreze za najbogatije, što se premijeru čini da je bolje nego prije korone... — Katarina Peović (@kpeovic) September 16, 2020

Podoba poslancev ni le njihova stvar, z njo predstavljajo narod

Vendar pa tega ne bi smela jemati tako zlahka, je že večkrat poudarila svetovalka za kulturo oblačenja Lea Pisani, nazadnje lani, ko se je prav tako govorilo o hrvaški članici vlade, zdaj že nekdanji hrvaški ministrici Gabrijeli Žalac.

Ta se je na seminarju v Dubrovniku pojavila v ozki rdeči obleki, ki je poudarjala njene bujne obline, zaradi česar je požela nemalo medijske pozornosti. In ravno ta pozornost je težava, pojasnjuje Pisanijeva. "Zakaj bi se izpostavljali s svojo podobo, namesto da bi izbrali oblačila, o katerih mediji ne bi imeli možnosti pisati? Anonimna podoba s kančkom sloga je prava pot."

Strokovnjakinja je ob tem dodala, da si ženske danes pri oblačenju dovolijo veliko več kot nekoč, kar je vidno tudi v vladi in na vodstvenih položajih. "Ljudje na takšnih položajih bi se morali zavedati, da njihova podoba ni več njihova osebna stvar, saj predstavljajo tudi nas - državo, narod. Želimo si, da odražajo profesionalnost, zanesljivost, strokovnost, ugled. Verjetno bi bilo bolje, če bi mediji pisali o vsebini, delu, rezultatih nekega dogodka, kjer se oseba pojavi, ne o podobi, ki naj bi bila v tem primeru res postranska zadeva."

Lea Pisani se z modo in ozaveščanjem ljudi o lepšem in boljšem oblačenju ukvarja že več kot 23 let, o kodeksu oblačenja je napisala tudi knjigo. Foto: Taja Košir Popovič

"To ni preprosto, ampak tako je"

A oprava poslancev in poslank je lahko postranska le, če ji namenijo dovolj pozornosti oziroma poiščejo pomoč stilista, če se sami s tem ne želijo ukvarjati. "Biti minister ali ministrica je 24-urna zaposlitev in njihova podoba bi morala biti primerna vseskozi," poudarja Pisanijeva ter dodaja, da se zaveda, da je težko opravljati zahtevno delo in se ob tem ukvarjati s svojo podobo.

"To ni preprosto, ampak tako je. Kdor nastopi takšno funkcijo, mora to predvidevati, na to računati in se s tem ukvarjati. Ni pa preprosto, zato bi bilo dobro, da bi še posebej ljudje, ki so tako izpostavljeni, poznali kulturo oblačenja oziroma pravila, ki še vedno obstajajo, čeprav se včasih zdi, da so porušena."

