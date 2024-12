Stranka SDP je pobudo za glasovanje o nezaupnici Plenkoviću vložila po aretaciji zdaj že nekdanjega zdravstvenega ministra Vilija Beroša, ki je eden od osumljencev v korupcijski aferi. Plenkoviću so očitali, "da so mafijski elementi v strukturah strankarske države" njegova politična odgovornost, politična korupcija pa da je način njegovega vladanja.

V obrazložitvi navedli več afer

V obrazložitvi pobude so pri SDP navedli več afer, ki so se zgodile v času Plenkovićeve vlade. Kot prvo so navedli afero v zdravstvu zaradi suma korupcije pri nakupu medicinske opreme, med drugim pa še obtožnico proti več osumljencem zaradi nezakonitega trgovanja s plinom, s katerim je bilo podjetje Ina oškodovano za 160 milijonov evrov, in aretacijo direktorja državnega podjetja Hrvatske ceste Josipa Škorića zaradi suma prejemanja podkupnine.

Plenković je v odgovoru na očitke dejal, da so bili v vladi zaradi korupcijske afere, ki je bila povod za pobudo, zgroženi bolj kot v opoziciji. Dodal je, da imajo institucije v boju proti korupciji podporo vlade, SDP pa je obtožil sovražnega govora.

To je bilo prvo glasovanje o nezaupnici Plenkoviću v tem mandatu. Za njeno izglasovanje bi bila potrebna več kot polovica oz. 76 glasov.