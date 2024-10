Na Šoli za ekonomijo, turizem in kmetijstvo (ŠETK) ŠC Ptuj so z novim šolskim letom sprejeli nova pravila vedenja in oblačenja. Šola želi z ukrepom izboljšati šolsko kulturo, povečati spoštovanje do vseh članov skupnosti ter ustvariti bolj profesionalno in vključujoče okolje za izobraževanje, so na portalu Svet24 povzeli utemeljitev ravnateljice šolskega centra Darje Harb.

Kot dodajajo, pri tem ne gre za stroge prepovedi, pač pa za priporočila in seznanitev mladih z osnovnim bontonom oblačenja, saj se zavedajo, da prepovedi med najstniki ne dosežejo pravega učinka. Dijaki in njihovi starši naj bi priporočila sprejeli pozitivno, namen novih pravil pa je tudi vcepiti zavedanje, da z izbiro oblačil ustvarimo zelo pomemben prvi vtis.

Za ukrep so se na šoli odločili zaradi izzivov v zvezi z oblačenjem v zadnjih letih, ki ni odražalo spoštovanja do šolskega okolja. Pri tem naj ne bi šlo za omejevanje osebnega sloga, pač pa vpliv na zavedanje tega, kaj sodi med neprimerno oblačenje v šolskem prostoru. Pri dekletih so opažali preveč razgaljenosti in izzivalnosti ter (pre)dolge nohte, pri fantih pa pretirano športno obarvano garderobo. Vsem pa je bilo skupno neprimerno oblačenje za slovesne dogodke, denimo obisk kulturnih ustanov ali podelitev spričeval.

Zgledu glede uvedbe kodeksa bodo sledili tudi na Elektro in računalniški šoli ŠC Ptuj. Pri tem naj bi ravnatelj Rajko Fajt izrazil pričakovanje, da bodo priporočilom poleg dijakov in dijakinj sledili tudi zaposleni, ki so pomemben zgled.

Medtem pa ptujska strojna šola ukrepov ne bo sprejela, saj da tovrstnih priporočil sploh ne potrebujejo, ker so dijaki in dijakinje primerno oblečeni ob vseh priložnostih.