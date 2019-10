Lahko pričakujemo nova pravila osebne urejenosti v šolah? #video

Na slovenskih osnovnih in srednjih šolah bodo morda uvedli nova enotna pravila osebne urejenosti. Na združenju ravnateljev (ZRS) so potrdili, da razmišljajo o posebnem kodeksu, ki bi uredil številna področja: od barvanja las in nohtov do uporabe tablic in telefonov. Slovence ob tem pozivajo k javni debati o tem, kaj vse naj se predpiše in kaj mora ostati stvar osebne izbire.

Kodeks ponovno odpira tudi vprašanje uniform v šolah, spodbudila pa ga je afera "mehčalec" na eni od koroških osnovnih šol, na kateri učitelj osmošolcu ni dovolil v razred, ker ga je motil njegov vonj po mehčalcu. Drzno ličenje je na posameznih šolah, kot je na primer waldorfska, do konca devetletke strogo prepovedano, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu.

"Nagovarjamo starše, naj otroke oblačijo letom primerno, da so deklice deklice in ne mlade gospodične. Ličenje je prepovedano, nalakirani nohti so prepovedani, lasje naj bi bili speti. Prepovedane so majice s sovražnimi sporočili in s takšnimi, ki nagovarjajo k drogi, alkoholu, nasilju. Starše nagovarjamo, naj kupujejo šolske torbe brez sporočil in se izogibajo čaščenju nekih medijskih junakov," je povedala pomočnica ravnatelja in učiteljica Simona Pajk.

Foto: Ana Kovač

Pravila normativov obnašanja bi bila nujna

V majhnih prostorih je prisiljenih sobivati do 30 otrok, zato bi bila nujna konkretna pravila normativov obnašanja, ki bi morala biti zavezujoča tako za učence kot zaposlene, sporoča ravnatelj in predsednik ZRS Gregor Pečan.

"Mlad človek je sam po sebi dovolj lep, da ne potrebuje ojačevalcev svoje lepote. Treba pa je pojasniti zlasti staršem, da določene stvari ne spadajo v osnovno in niti v srednjo šolo. Prav vse stvari gotovo ne," meni Pečan.

Kar 70 odstotkov deklet se z urejenim in naličenim obrazom počuti bolj samozavestno. Petina se jih počuti bolj odraslo, peščica najstnikov pa se liči zaradi partnerja, razkriva raziskava na Celjskem.

Dostojno se morajo oblačiti tudi učitelji

V hišnem redu Osnovne šole Alojzija Šuštarja je predpisana dostojna obleka, to, da ne smejo prestopati meje okusnega, pa velja tudi za učitelje. Za ženske velja, da poleti majice z ozkimi naramnicami niso primerne, dolžina krila pa je prepuščena presoji zaposlenih, je pojasnila pedagoginja Barbara Mestnik.

V tujini so uniforme nekaj običajnega. Poznajo jih na afriški celini, obleči jo mora celo britanski princ George. V tujini jih pozdravljajo. "Sem velik zagovornik šolskih uniform, mislim, da so dobra ideja. Učencem vzbudijo občutek pripadnosti šoli. Ljudje lahko vidijo, kateri šoli pripadaš. V uniformah so vsi enaki, ne glede na ozadje. Ni se treba obremenjevati glede obutve in blagovnih znamk oblačil po zadnji modi," meni nekdanji novinar in poslanec Jason McCartney.

Ne samo zaradi socialnih razlik, uniforme bi uvedli tudi zaradi splošnega bontona. Če bi jih prevzeli po angleški šoli, bi družino stale okoli 13 evrov.

Foto: Getty Images

"Prav bi bilo, da se o tem začnemo javno pogovarjati"

"Tudi prihajanje v šolo v povaljanih trenirkah, v kratkih hlačah, brez copat, to so stvari, ki jih opažamo. In verjetno bi bilo prav, da se o tem začnemo javno pogovarjati in spreminjati stvari v pravo smer," meni Pečan.

Avtoritete si ne bomo ustvarili z uniformami, je odločna šolska pedagoginja. Pokaže tipske puloverje, ki so med učenci zelo priljubljeni. Več pozornosti kot oblekam sami namenjajo priljubljenim elektronskim motilcem pozornosti.

"Sicer jim ponudimo alternative, od igranja namiznega tenisa do aktivnosti, tudi v času po pouku, vendar smo že imeli težnjo, da bi telefone prepovedali tudi zunaj šole, a nismo dobili konsenza staršev," pravi Mestnikova.