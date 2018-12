Zasebni vrtec uvaja uniforme: razmere so bile nevzdržne

V zasebnem vrtcu v Slovenskih Konjicah bodo otroci s prihodnjim šolskim letom nosili "uniforme" oziroma enake trenirke. Kot so pojasnili v vrtcu, so razmere postale precej nevzdržne, pravijo, da so otroci so pri treh, štirih letih še premajhni, da bi se ukvarjali sami s sabo.

Informacijo je na Twitterju objavil eden od staršev, ki je, kot nam je pojasnil, želel izvedeti strokovna mnenja o vplivu enakih oblačil na otroke, vzgojo in razvoj.

Foto: Siol.net

Gre za Zasebni vrtec Mali grof v Slovenskih Konjicah, kjer imajo v dnevnem varstvu 85 otrok vseh starostnih skupin. Kot pravi direktorica Nina Sešlar, so razmere postale že precej nevzdržne, podporo pri odločitvi pa jim je izkazala večina staršev.

"Opazili smo, da se pri procesu v izobraževanju in vzgoji pri manjših otrocih pojavljajo nevzdržni primeri oblačil. Največ je težav z bleščicami, svetlikajočimi se čevlji, ki utripajo, otroci so postali že obsedeni s tem in se potem tudi ukvarjajo samo s tem. Tudi punčke med sabo, fantki. Ko gremo na sprehod ali so na igrišču, ni zanimivega nič drugega, vsi samo opazujejo razne efekte," je pojasnila Sešlarjeva.

"Otroci so pri treh, štirih letih še premajhni, da bi se ukvarjali sami s sabo," meni Sešlarjeva, ki ima z uniformami dobre izkušnje, njeni otroci so namreč obiskovali različne vzgojno-izobraževalne ustanove v tujini, kjer so uniforme nekaj povsem običajnega. Foto: Thinkstock

"Fantek boža deklico po bleščicah"

Zaradi primerov, ki so jih opazili – "ko fantek boža punčko po bleščicah" in "kako si lepa, jaz pa nisem lepa" – so se odločili za enotna oblačila. Na to temo so za starše pripravili več izobraževanj, starši pa so jih v 90 odstotkih pri tem podprli.

Odločili so se za udobna oblačila, ki so primerna za gibanje v naravi, ter v barvah, pri katerih ni težava, če se otrok umaže. "Smo že imeli primere, ko so otroci prišli zelo urejeni, v srajčkah, in je bila težava, da se niso smeli umazati, zato niso bili gibalno sposobni, niso smeli plezati po drevesu."

Kot je pojasnila Sešlarjeva, namreč v njihovem vrtcu zelo spodbujajo, da so otroci veliko v naravi in se gibajo, ne glede na vreme. "Poleti imamo vrtove, kopljejo, se igrajo z zemljo, veliko so v gozdu, ker smo res povsem ob njem, to je bila že skoraj nuja."

Otroci enotnost oblačil dobro sprejeli

Enotna oblačila so dobro sprejeli tudi otroci. Konec lanskega šolskega leta so namreč za darila prejeli enake majčke, ki jih zdaj (neobvezno) nosijo vsak petek. "Otroci so imeli takšne skrbi in so bili tako navdušeni, da so še sami starše opomnili, da je petek."

Zdaj bodo naročili še trenirke in majčke z dolgimi rokavi, ki jih bodo otroci sprva nosili en ali dva dneva v tednu, s prihodnjim šolskim letom pa nameravajo to prakso uvesti vsak dan. Takrat en komplet oblačil verjetno ne bo dovolj.

Cena kompleta bo predvidoma 25 evrov, s časom bodo uvedli izmenjevalni kotiček, da bodo starši lahko odkupili rabljena oblačila, ki so jih drugi otroci že prerasli. Poudarjajo, da uniforma ni obvezna, se je pa 90 odstotkov staršev odločilo za nakup.

V vrtcu poudarjajo, da uniforma ni obvezna, se je pa 90 odstotkov staršev odločilo za nakup. Foto: Getty Images

"V tujini to sploh ni težava"

Na vprašanje glede vzgojnega vpliva enotnih oblačil na otroke pa Sešlarjeva odgovarja, da je svoje otroke imela po različnih vrtcih in šolah v tujini, "od ameriške akademije do angleške šole, tam to sploh ni vprašanje. Razlik ni, otrok je ali takšen ali drugačen, od bolj in manj premožnih staršev, ko pride v vzgojno ustanovo, so tam vsi enaki".

Za mnenje smo se obrnili tudi na ministrstvo za izobraževanje. Njihov odgovor bomo objavili takoj, ko ga prejmemo.