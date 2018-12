Uniforme v šole? "To je zgolj prikrivanje razlik, ne pa odpravljanje."

Uvedba uniform je znak deviacije, meni upokojeni ravnatelj OŠ Prule Dušan Merc. "Sem proti uniformam, ker ustvarjajo nesvobodno klimo in vzdušje. Prvih sedem let službe sem deloval med uniformiranimi. Uniforma zahteva posebno obliko vedenja, odnosov in tako naprej," pravi Merc.

Po njegovem mnenju uniforme razlike med otroki, ki izhajajo iz bolj premožnih, in tistimi iz manj premožnih družin odpravljajo le navidezno. "Veste, kdaj se najbolj pokaže razlika med premožnimi in revnimi? Ko je pust. Med maškarami imajo tisti iz premožnih družin čudovito opremo, medtem ko imajo tisti iz revnejših le narisane brke in morda še kakšno pištolo. To je zelo hudo in pokaže se bolj, ko je maškarada."

Bodo tudi učiteljice uniformirane?

Dušan Merc meni, da so starši tisti, ki morajo otroku zagotoviti takšna oblačila, da se bo lahko prosto igral in plezal po drevesih. Foto: STA Kot pravi, uniforme pomenijo hierarhijo. Sprašuje se, ali bodo tudi učiteljice uniformirane in ali bodo, da bi se izognili razlikam, določili tudi obutev in pokrivala. Omeni še letno in zimsko uniformo ter se sprašuje, ali bodo otroci tudi za zimsko kepanje in igro na snegu nosili uniforme.

Merc meni, da so starši tisti, ki morajo otroku zagotoviti takšna oblačila, da se bo lahko prosto igral in plezal po drevesih. "Dogaja se tudi, da starši kompenzirajo svojo revščino s tem, da otroke bogatejše oblečejo. Obstajajo tudi starši, ki otroka lepše oblečejo, ker sami tega niso imeli, ko so bili otroci," pove Merc, ki meni, da bi imeli ob uvedbi uniform še večje težave. Uniforme po njegovem mnenju zahtevajo tudi pravilnik o uniformah in prinašajo še druge učinke, ki niso zanemarljivi.

S tem se socialne razlike zgolj prikrivajo, ne pa odpravljajo

Prakso uniform v vzgojno-izobraževalnih zavodih marsikje v tujini poznajo, vendar je to, kot pravi dekan ljubljanske pedagoške fakultete Janez Vogrinc, bolj v navadi v zasebnih šolah. "Tam s šolsko uniformo nekako bolj izražajo pripadnost tej instituciji."

Da bi jih zdaj vpeljali v slovenski sistem, se Vogrincu zdi nenavadno. Kot pravi, jim ni najbolj naklonjen, predvsem zato, ker mu niso najbolj jasni razlogi za to.

Običajno je v ozadju ideja, da bi se s tem zmanjšale socialne razlike med otroki oz. se ne bi kazale. "Meni se ta zadeva iz tega razloga ne zdi smiselna, preprosto zato, ker se otroci družijo tudi zunaj šolskega časa, ko seveda ne bodo oblečeni v uniforme. Da bi na ta način prikrivali neke socialne razlike, se mi zdi popolnoma neustrezno."

Dodatni strošek za starše

Ob tem meni, da bi se bilo bolj smiselno vprašati, kaj bi lahko naredili v državi, da bi se te socialne razlike dejansko zmanjšale, ne pa zgolj prikrile z enotnimi oblačili.

Opozoril je tudi na precejšnje stroške uniform, ki so lahko kar drage. "To običajno še poveča stroške, ki jih imajo starši s šolo, namesto da bi te stroške zmanjšali." Običajno ena uniforma ni dovolj, saj se tudi šolska uniforma umaže, je še navedel Vogrinec.