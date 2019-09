Incident v mariborski šoli: dijaki med poukom popivajo, kadijo in skačejo po mizah #video

Po enem letu je v javnost prišel posnetek iz mariborskega Tehniškega šolskega centra, na katerem so dijaki popivali in kadili med poukom, skakali po mizah in se objestno znašali nad profesorjem. Kako je ukrepala šola?

V Srbiji so ob podobnem posnetku, na katerem dijakinji fizično obračunata s svojo vrstnico, zamenjali ravnatelja, ki se ni pravočasno odzval, dijakinjama pa grozi neposredna izključitev iz šole.

Foto: Getty Images V zgornjem videu, ki so ga objavili v oddaji Planet 18, lahko vidite dva posnetka; najprej tistega iz Srbije, na katerem je videti, kako sta se 15-letnici na šolskem dvorišču spravili nad svojo sošolko. Padale so grde besede in klofute, medtem ko so vrstniki njihov prepir samo mirno opazovali.

Drugi video pa je nastal na Tehnološkem šolskem centru v Mariboru. Kajenje v učilnici, skakanje po mizah, popivanje in nespoštljiv odnos do profesorjev naj bi tam pomenili stalnico. Kot je pojasnil psiholog Kristijan Musek Lešnik, je tovrstno vedenje dijakov odraz brezmejnosti in tega, da pravzaprav vsaj del otrok in mladih ne vzpostavi zveze med tistim, kar počnejo, in posledicami, ki bi temu sledile," je pojasnil za oddajo Planet 18.

Nasilje kot strategija za doseganje ciljev?

Velika napaka, ki jo dela slovensko šolstvo, je to, pravi, da nasilneže velikokrat obravnava kot žrtve, ki so bile tudi same deležne nasilja. "Tisti, ki se s tem ukvarjamo, zelo dobro vemo, da obstaja vedno večji delež otrok in mladih, ki nasilje uporabljajo kot strategijo za doseganje svojih ciljev," je še razložil Lešnik.

Slika je simbolna. Foto: STA Njihovega vedenja ne more spremeniti prijazen pogovor, ampak stroge in hitre posledice. Nasilni dijakinji iz Srbije tako najverjetneje čaka izključitev iz šole. A ta ni vedno dolgoročna rešitev, je menil ravnatelj Gimnazije Šentvid Jaka Erker. "Na prvo žogo lahko izključitev reši težavo šole, saj ta nima več opravka z nasilnim dijakom, pa drugi strani pa je lahko tak dijak prepuščen sam sebi," je pripovedoval Erkar.

Medtem ko se je v srbski primer vključilo celo ministrstvo, to je že zamenjalo ravnatelja, ki ni pravočasno ukrepal, je Erker prepričan, da je reševanje takšnih primerov najprej v domeni šole. Kot pravi, bi v tovrstnih primerih lahko od uradnih organov vključili tudi inšpekcijski nadzor, ki bi lahko pregledal postopke, ki so bili izvedeni, in podal odziv z zunanje strani.