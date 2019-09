Otroci radi berejo, kar jim je všeč

Oglasno sporočilo

Vse več sodobnih raziskav potrjuje, da je branje izredno pomembno za razvoj otroka ter njegovo uspešnost v šoli in življenju. Še zlasti v digitalni dobi, ko so otroci na vsakem koraku izpostavljeni zaslonom. Ne gre za to, da se lahko starši in stari starši pohvalimo, da imamo "načitanega" otroka. Z branjem otrok razvija številne spretnosti, zaradi katerih je dobesedno v prednosti pred vrstniki, ki ne berejo.

Britanska raziskava The Life Project, ki je spremljala več generacij iste družine, je razkrila, da je bil za zdravo, srečno in uspešno prihodnost otrok manj odločilen denimo finančni standard družine kot to, koliko so otroku starši v otroštvu brali – in koliko je pozneje bral sam.

Zakaj je branje tako pomembno?

Branje izboljšuje pozornost in koncentracijo; krepi zmožnosti pomnjenja in razvija logično sklepanje; izboljšuje sposobnost izražanja in bogati besedni zaklad; širi obzorja; krepi domišljijo, empatijo in ustvarjalnost; sprošča in izboljšuje razpoloženje, ob skupnem branju odraslega z otrokom pa je eden najboljših načinov tkanja toplih – in trajnih! – čustvenih vezi med njima.

Kako naj spodbudim svojega otroka k branju?

Odličen odgovor na to je ponudila slavna pisateljica J. K. Rowling: "Če ne berete radi, najbrž pač še niste našli prave knjige." Gre za to, da je bralsko kondicijo pri otroku treba razvijati od malega ter mu ponujati čim več raznolikega branja. Zelo pomembno vlogo pri tem imajo poleg knjig tudi kakovostne revije za otroke. Ker so pisane, slikovite, vsebinsko raznolike in ravno prav "debele", marsikaterega otroka pritegnejo prej kot knjiga. Otrok revijo dobiva vsak mesec, zato razvija bralsko kondicijo. Odrasle spodbujajo k rednemu branju z mlajšim otrokom, starejšim otrokom pa omogočajo, da odkrijejo in razvijajo svoje interese.

Pr(a)va revija za predšolske malčke

Revija Cicido je namenjena predšolskim navihancem, ki v naročju staršev rastejo v bralce. Pravljice, zgodbe iz vsakdanjega življenja, pesmi, uganke, slikopisi … ponujajo užitek ob branju in so odlična podlaga za pogovor z otrokom. Otroka še posebej pritegnejo odlične ilustracije najboljših slovenskih ilustratorjev. Naloge za spodbujanje samostojnosti ga igrivo pripravljajo na izzive v šoli, da bo prehod iz vrtca v šolo manj "dramatičen". Z revijo Cicido torej berete, se pogovarjate, občudujete ilustracije, pojete, plešete, rešujete naloge, ustvarjate … in z bližino tkete neprecenljive vezi.

Legendarni Ciciban šolarje prvega triletja prijazno vabi v svet branja in pisanja. Ponuja privlačno kombinacijo raznolikega leposlovja za začetniške in že samostojne bralce, igrive naloge za samostojno reševanje ter iskrive poljudne vsebine o naravi, družbi, svetu okrog nas.

Cicibanu (in Cicidoju) je osemkrat na leto priložena tudi BREZPLAČNA revija za starše Pogled s prispevki slovenskih strokovnjakov z različnih področij in odgovori na najpogostejša vprašanja o starševstvu, vzgoji, družinskem življenju …

Odlično dopolnilo Cicibana je ugankarska revija Cici zabavnik s privlačnimi ugankarskimi nalogami, kvizi, izpolnjevankami, labirinti, zavozlankami, nalogami z nalepkami, ustvarjalnicami ... Šolarju s kratkočasnimi dejavnostmi pomaga aktivno preživljati prosti čas ter razvijati logično mišljenje, motoriko, vztrajnost in zbranost. Otrok si ob rešenih nalogah krepi občutek samozavesti in se navaja na sproščeno sprejemanje izzivov v šoli in življenju.

Moj planet in Pil za šolarje drugega in tretjega triletja

Nekje v drugem triletju se pri šolarjih počasi že izoblikujejo interesi. Takrat je čas, da navdušenci nad naravo, naravoslovjem, mladi pustolovci in raziskovalci dobijo svojo revijo – Moj planet. Vabi jih na pustolovske odprave po kraljestvu živali in rastlin, jih uči opazovati naravne pojave in navdušuje z zanimivimi poskusi ter potepanji po Sloveniji, svetu in vesolju.

Šolarjem od 9. leta naprej je namenjena revija Pil, da lažje prekrmarijo viharno odraščanje. Prinaša vse, kar najstnike najbolj zanima (glasba, moda, film, šport …), pomaga s temami o odraščanju (prijateljstvo, starši, ljubezen, šola …) in širi obzorja.

Je za dekleta IN fante, privzgaja zdrave vrednote, sočutje in skrb za drugega ter najstnikom pomaga, da zrastejo v samozavestne, razgledane in samostojne odrasle.

