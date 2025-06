Kako daleč lahko pride Novak Đoković?

Na teniškem OP Francije se nadaljujejo dvoboji osmine finala. Igrala bosta tudi Novak Đoković in Jannik Sinner.

V dnevnem terminu bo na osrednje igrišče stopil Novak Đoković. V osmini finala mu bo nasproti stal Britanec Cameron Norrie, trenutno 81. igralec sveta in se v svoji karieri še ni prebil dlje od tretjega kroga. Igralca sta do zdaj med seboj igrala petkrat, vse dvoboje pa je dobil srbski teniški zvezdnik, ki je na OP Francije slavil trikrat, nazadnje leta 2023. Kako daleč lahko pride letos?

Jannik Sinner Foto: Reuters

Kot zadnja bosta v tem dnevu na osrednje igrišče stopila Jannik Sinner in Andrej Rubljov. Sinner, ki sodi v ožji krog favoritov za turnirsko zmago, do zdaj še ni oddal niza. Tudi proti Rubljovu je velik favorit. Igralca sta do zdaj med seboj devetkrat igrala, izid v zmagah pa je 6:3 za Sinnerja.

OP Francije, ATP, osmina finala Tommy Paul (ZDA, 12) - Alexei Popyrin (Avs, 25)

Cameron Norrie (GBR) - Novak Đoković (SRB, 6)

Jannik Sinner (ITA, 1) - Andrej Rubljov (Rus, 17)

Alexander Zverev (GER, 3) - Tallon Griekspoor (NED)

Alexander Bublik (KAZ) - Jack Draper (GBR, 5)

