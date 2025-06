Oven

Pred vami je obetaven delovni dan. Preobremenjeni boste s službenimi obveznostmi, toda ne skrbite, saj se boste z njimi uspešno spopadli. Rezultati mogoče ne bodo vidni takoj. Počasi se daleč pride, zato ne bodite neučakani. Čaka vas zanimiv večer, saj si boste dali duška po napornem delovniku.

Bik

Osredotočite se na splošno počutje in vitalnost! Vašemu telesu primanjkuje energije, zato boste morali napolniti baterije. Lenarjenje si lahko privoščite kasneje, zato ne oklevajte več. Sedenje lahko slabo vpliva na počutje, prav tako pa boste morali začeti paziti na odvečne kilograme. Delovni dan bo danes minil zelo hitro.

Dvojčka

Danes boste čutili izjemno mero adrenalina. Na delovnem mestu boste nemirni, prav tako pa vas lahko čakajo presenetljivi odnosi z domačimi. Izogibajte se konfliktom! Premislite o tem, ali ne bi bilo morda bolje, da bi porabili to dodatno energijo za fizično aktivnost. Vsekakor bi vam koristila, obenem pa bi se izognili nepotrebnim nesporazumom z bližnjimi.

Rak

Na čustvenem področju si želite sprememb in novih dogodivščin, zato boste danes vezani še vedno dvomili v to, ali je razmerje, ki ga imate, zares tisto, kar si želite. Postavite si prioritete. Samski boste čutili nov zagon, ki vas bo pripeljal do sprememb. Skrajni čas je, da se približate nekomu, o katerem razmišljate že dalj časa.

Lev

Dobili boste vznemirjajočo novico glede vaše službe. Prišlo bo do spremembe v hierarhiji ali pa bo nekdo na poziciji avtoritete nenadoma odšel. S sodelavci se boste sicer sprva zbali za varnosti vaše službe, a bodo strahovi neupravičeni. Vaša kariera bo preživela te dogodke in imeli se boste boljše kot prej.

Devica

Samski, ki ste v fazi okrevanja, boste kmalu zaživeli na novo, zato se veselite prihodnosti. Vezani boste danes čutili, kako v vajino razmerje vstopajo prijetni trenutki. Ne iščite težav tam, kjer jih ni. Moški, ki ste vezani, boste na prvo mesto postavili druženje in prijatelje, kar bi lahko zmotilo vašo drago. Spoštujte tudi njeno mnenje.

Tehtnica

Vezani boste čutili, da se vaše razmerje izboljšuje. S partnerjem bosta dosegla stabilno raven razumevanja. Komunikacija je v razmerju temeljna, zato je prav, da izražate svoje skrbi in pomisleke. Predstavniki moškega spola boste zares zagreti za svojo boljšo polovico. Samski pričakujte veliko nežnih trenutkov, predvsem v večernih urah.

Škorpijon

V zadnjem času ste malo osamljeni. Vezani se boste trudili obnoviti odnos, v katerem ste, ob tem pa razmišljate o smiselnosti tega razmerja. Premislite dobro, saj se trenutno mogoče ne zavedate, kaj imate. Čustveno boste na tleh. Danes si vzemite čas za premislek. Samski nikar ne prehitevajte dogodkov!

Strelec

Današnji dan bo idealen za učenje za test in za pisanje seminarskih nalog. Imeli boste boljšo mentalno moč kot običajno, kar vam bo pomagalo na prav vseh področjih. Zelo ste sposobni in znate razmišljati, zdaj to samo še uporabite. Vsekakor izkoristite to možnost in vse se bo odlično izteklo.

Kozorog

Imeli boste težnjo po negativnosti, ker boste obkroženi z ljudmi, ki bodo samo kritizirali druge in iskali napake tudi tam, kjer jih sploh ni. Ostati pozitiven je včasih težko, še posebej ko so okoli negativni ljudje. Ne sodelujte, ker bo drugače to vplivalo tudi na druga področja vašega življenja, na družino, prijatelje in zunanje interese.

Vodnar

Želeli se boste zabavati, čeprav ne boste dokončali svojih obveznosti. Raje boste napletali načrte, kot pa da bi se zares posvetili svojim zadolžitvam. Če boste že morali nekaj opravil pustiti nedokončanih, vsaj obvestite ljudi, ki so z njimi povezani. Vezani pričakujte, da vas bo partner zasipal z ljubeznijo in pozornostjo.

Ribi

Delali ste preveč in sedaj je čas, da zahtevate svoj kos zabave, saj vam je projekt, ki ste ga pred časom sprejeli, vzel preveč prostega časa. Prijal vam bo kratek počitek, privoščite si ga namesto odhoda v mesto. K sebi povabite prijatelja na kavico in dober ter kvaliteten pogovor. Prijalo vam bo.