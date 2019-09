Novo v šolah: nič več delovnih sobot, brezplačni učbeniki tudi za drugošolce

Več kot 183 tisoč učencev in učenk ter nekaj več kot 73 tisoč dijakov in dijakinj je končalo poletne počitnice. S pričetkom pouka pa prihajajo tudi nekatere novosti.

Osnovnošolci in gimnazijci so znova sedli v šolske klopi. Krstno je prag osnovne šole prestopilo slabih 21 tisoč prvošolk in prvošolcev, v prvih letnikih srednji šol pa je 20.500 novincev.

Nič več delovnih sobot

Po novem v osnovnih šolah ne bo več delovnih sobot. Te so nadomeščale proste dneve po daljših praznikih, kjer je nato ostal le en deloven dan. Tako na primer 3. januarja, ki pade na petek, ne bo treba nadomeščati. Po novem pravilnik dopušča ministru, da lahko določi, da je ta dan pouka prost dan brez nadomeščanja. Tako določen prost dan ne sme ovirati možnosti realizacije učnih načrtov v skladu s predmetnikom.

Brezplačni učbeniki še za drugošolce

Minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo. Foto: STA Učbeniški sklad bo od letos naprej na voljo tudi šolarjem drugega razreda.

Sklad je do zdaj prvošolcem omogočal brezplačne učbenike in ostala učna gradiva, od letošnjega leta pa bodo te ugodnosti torej na voljo tudi učencem drugega razreda.

Prenovljeni predmeti

Z letošnjim šolskim letom bo začel veljati tudi prenovljen učni načrt za predmet Slovenščina in za izbrani predmet Čebelarstvo, učenke in učenci pa bodo lahko izbirali tudi med dvema novima izbirnima predmetoma, Filmsko vzgojo in Slovenskim znakovnim jezikom.

Polnoletni dijaki si ne bodo več mogli pisati opravičil

Med dijaki bo ena osrednjih sprememb pri polnoletnih dijakih, ki so si lahko sami pisali opravičila.

Po novem to več ne bo mogoče in bodo tako kot pri nepolnoletnih za to skrbeli starši. Srednje šole in starši dijakov se bodo namreč medsebojno obveščali o morebitnih odsotnostih, kar velja tudi za starše polnoletnih dijakov.

Doma se šola več otrok kot kdajkoli

Od 1996 šolska zakonodaja omogoča šolanje na domu, vendar so se prvi primeri začeli pojavljati šele osem let kasneje. Od šolskega leta 2010/11 pa do lanskega šolskega leta se je številka povzpela za trikrat.

Prve počitnice čez manj kot dva meseca

Mnogi starši so pred začetkom preverili tudi, kdaj bodo počitnice. Skupno bodo šolarji doma preživeli 14 tednov. Prve počitnice bodo po nekaj manj kot dveh mesecih, in sicer jesenske oziroma krompirjeve počitnice, ki se začnejo 28. oktobra.

Minister Pikalo napovedal državljansko vzgojo

Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport, je na konferenci ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov v avgustu napovedal še en nov predmet v srednjih šolah, in sicer državljansko vzgojo, kar pa se še ne bo zgodilo letos. Pikalo je takrat odločitev komentiral, da bi bil cilj predmeta "opolnomočenje državljanov, da bo vsak do polnoletnosti posedoval osnovna in praktična znanja za udeleževanje v javnih zadevah."