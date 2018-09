Kako s kože odstranimo alkoholni flomaster?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvi šolski dan srednješolcev in srednješolk prvega letnika je navadno pospremljen s črkami F, narisanimi na njihove obraze in roke. Čeprav jih pravi fazanji krst čaka kasneje, velja pisanje po koži za svojevrstno iniciacijo, ki na prvi šolski dan doleti dijake prvih letnikov oziroma fazane. Vse lepo in prav, dokler doma kljub drgnjenju nadležni alkoholni flomaster ne izgine s kože.