Črni petek: takšno je stanje v Ljubljani in Mariboru #video #foto

Napočil je črni petek, ameriški nakupovalni praznik, ki so ga v zadnjih letih uvedli tudi slovenski trgovci. V mnogih trgovinah so razprodaje "black friday" raztegnili na celoten teden, vrhunec nakupovanja (in gneče) pa pričakujejo danes. Kot so nam povedali v mariborskem Europarku in ljubljanskem Cityparku, so se na črni petek pripravili z okrepljenimi zalogami v trgovinah in okrepljeno zasedbo delavcev.

Tako je bilo v ljubljanskem Cityparku opoldne:

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Takšno pa je stanje v mariborskem Europarku:

Foto: Matjaž Vertuš

Foto: Matjaž Vertuš

Foto: Matjaž Vertuš

Foto: Matjaž Vertuš Foto: Matjaž Vertuš Foto: Matjaž Vertuš Foto: Matjaž Vertuš Foto: Matjaž Vertuš

Foto: Matjaž Vertuš

Foto: Matjaž Vertuš

