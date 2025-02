Ob 23-letnici v Citypark prihajata ekskluzivni modni znamki

Naša največja nakupovalna destinacija z več kot 120 trgovinami in gostinskimi lokali je napovedala prihod dveh novih blagovnih znamk, ki bosta prvič stopili na slovenski trg prav v Cityparku. To sta Fashion&Friends ter KIKO Milano .

Andrej Ropret je center manager Cityparka. Foto: Črt Piksi / Citypark

"Z velikim veseljem napovedujem odprtje dveh novih blagovnih znamk, ki bosta prvič stopili na slovenski trg prav v Cityparku. To sta KIKO Milano in Fashion&Friends. Zadnji je multibrand koncept z več kot 70 modnimi blagovnimi znamkami in 50 trgovinami na šestih različnih trgih. Spada v sklop Fashion Company, ki je regionalni prvak v modni industriji in ponosno nosi dediščino več kot 40 let nenehne rasti in predanosti kakovosti. Mreža zajema šest držav, portfelj 70 blagovnih znamk in 148 prodajnih mest. Kot vodilna regionalna trgovska veriga s sedežem v Beogradu v Srbiji Fashion Company zastopa priznane svetovne znamke, kot so Diesel, Replay, BOSS, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, HUGO, Guess, Superdry, Levi's, Patrizia Pepe, Liu Jo, Timberland, Steve Madden in številna druga uveljavljena imena v modni industriji, prek maloprodajnih, veleprodajnih in e-trgovinskih platform," je na tradicionalnem letnem srečanju z novinarji povedal Andrej Ropret, center manager Cityparka.

Pri drugi pridobitvi Cityparka, leta 1997 v italijanski prestolnici mode ustanovljeni kozmetiki KIKO Milano, je poudaril, da bo podjetje v Sloveniji odprlo prvo trgovino prav v Cityparku. "Podjetje KIKO Milano je pridobilo svetovno priljubljenost zaradi neverjetne raznolikosti izdelkov, tekstur in barv ter dostopnosti visokokakovostne kozmetike – vsem. Večina ponudbe je izdelana v Italiji. Kozmetika KIKO Milano združuje kakovost, najsodobnejšo tehnologijo in neprekosljivo strokovno znanje na področju kozmetike. KIKO MILANO je več kot le blagovna znamka ličil. Je simbol italijanske ustvarjalnosti, sloga in inovativnosti v svetu lepote. Z leti je podjetje KIKO Milano razširilo svojo prisotnost po vsem svetu s trgovinami v večjih mestih po vsej Evropi. Odslej tudi v Sloveniji, samo v Cityparku," je pojasnil Ropret.

V kratkem načrtujejo odprtje tudi prve pop-up trgovine, kjer se bodo menjavale aktualne blagovne znamke, ki jih v nakupovalnih središčih pri nas še ni bilo.

Paradni konj med slovenskimi nakupovalnimi destinacijami letos beleži 23. obletnico delovanja, ob tem pa napoveduje pestro rojstnodnevno dogajanje. Kakšni so letošnji načrti, kateri dogodki nas čakajo in katere investicije so v načrtu, je na novinarskem srečanju poleg Andreja Ropreta povedala še Maja Vidmar, vodja marketinga v Cityparku.

Maja Vidmar, vodja marketinga v Cityparku, in Andrej Ropret, center manager Cityparka. Foto: Črt Piksi / Citypark

Rdeča nit rojstnodnevnega dogajanja bodo Smrkci

Praznovanje 23. rojstnega dne Cityparka bo potekalo v času šolskih zimskih počitnic od sobote, 22. februarja, do sobote, 1. marca. Osrednja tema bo svetlomodra, saj bodo v središču pozornosti priljubljeni Smrkci. Obiskovalce čakajo nepozabno doživetje s presenečenji, smrkastične dogodivščine in nastopi, ki bodo popestrili praznovanje. "Ni namreč skrivnost, da letos v kinematografe prihaja najnovejši film Smrkci. V petek, 28. februarja, ob 18. uri bomo zato v Cityparku imeli veliko druženje vseh smrkcev. Vsakdo, ki pride našemljen v smrkca, prejme darilo," je napovedala Maja Vidmar.

Pustno rajanje z veliko dobre glasbe in seveda krofi

Vse maske so vabljene v Citypark na tradicionalno pustno rajanje. V soboto, 1. marca, bodo lahko rajale z Damjano Golavšek in Niko Zorjan, na pustni torek, 4. marca, pa bodo za žur poskrbeli "smrkci" Fehtarji. Maske bodo obdarili z brezplačnimi krofi, tiste najizvirnejše pa še dodatno nagradili.

Meet & Greet s Severino

V sodelovanju z Atelierjem Rebul, katerega ambasadorka je priljubljena hrvaška pevka Severina, bodo v petek, 14. marca, ob 17. uri v Cityparku organizirali druženje oziroma Meet & Greet s Severino, ki bo svoje oboževalce obdarila s podpisi in možnostjo fotografiranja.

Pestro celoletno dogajanje z več kot 200 dogodki Poleg nakupovanja lahko obiskovalci v Cityparku čez vse leto obiščejo številne dogodke, ki prinašajo nepozabna doživetja za vse generacije. Tej tradiciji bodo v Cityparku zvesti tudi letos. Pripravljajo pester program z več kot 200 dogodki, polnimi zabave, presenečenj in ekskluzivnih ugodnosti za obiskovalce. Praznovanja, tematski dogodki, glasbeni nastopi, sejmi, gledališke predstave in posebne akcije bodo zagotovili, da bo vsak obisk Cityparka nekaj posebnega.

