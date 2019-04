Brazilski maneken se je zgrudil na brvi in umrl #video #foto

Tales Soares je bil del tedna mode v Sao Paulu, ki pa je bil zanj na žalost zadnji. Med modno revijo zadnjega dne, ko je predstavljal kolekcijo znamke Ocksa, se je namreč nenadoma zgrudil.

Reševalci so mu takoj nudili pomoč in ga odpeljali v bolnišnico, kjer pa so ga kmalu razglasili za mrtvega. Organizatorji tedna mode še niso razkrili vzroka smrti 26-letnega manekena, ki je bil sicer zdrav in naj ne bi nikoli imel hujših zdravstvenih težav.

Mislili, da je padec del šova

Brazilski časnik Daily Folha de S. Paulo poroča, da naj bi se Tales spotaknil ob vezalko na čevlju in padel. Številni v občinstvu so zato predvidevali, da je njegov padec del šova.

A žal ni bilo tako in zato je smrt šokirala vse.

