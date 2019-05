Bodo bleščice v prihodnosti prepovedane?

Znano je opozorilo znanstvenikov, da bo do leta 2050 v oceanu več plastike kot rib. Med tovrstnimi onesnaževalci so ob drugih plastičnih izdelkih, kot so vrečke, različne embalaže ter mikrodelci, ki jih najdemo v pilingih za obraz in telo, tudi bleščice. Te so namreč narejene iz aluminija in plastike, imenovane PET, ki škodljivo vpliva na okolje in zdravje. Ob uporabi se bleščice znajdejo v odtoku, in ker jih sistemi za filtriranje vode pogosto ne zadržijo, na koncu pristanejo v oceanih.

Mikroplastika v hrani

Raziskovalci ocenjujejo, da mikroplastika predstavlja približno tretjino vse plastike v oceanih. Raziskave vzorcev iz severnega Tihega oceana so že pred letom dni na primer pokazale, da je v zgornjih plasteh morja ponekod že 46-krat več plastike kot planktona. Organizmi, ki se prehranjujejo s planktonom, poleg svoje naravne hrane pojedo tudi te majhne delce plastike. Mikroplastika se tako pogosto znajde v zraku, vodi in hrani.

Prepoved mikroplastike v kozmetiki

V lanskem letu je bila Velika Britanija ena redkih držav, ki so popolnoma prepovedale uporabo mikroplastike v kozmetiki - to je mogoče najti v pilingih, zobnih pastah in gelih za prhanje. Takšna prepoved velja še v Kanadi, na Novi Zelandiji, Nizozemskem in v nekaterih ameriških zveznih državah.

Kot pozivajo strokovnjaki, je nujno, da v te prepovedi vključijo tudi vse vrste bleščic, ki vsebujejo plastiko. Nekateri za njihovo nadomestilo, na primer v kozmetičnih izdelkih, predlagajo naravne sestavine oz. biološko razgradljive alternative. Ob tem pozivajo k odgovornosti ne samo potrošnikov, temveč tudi proizvajalcev.

