Plastika konča v okolju, naši hrani in v naših telesih

Vsako leto več kot 6,4 milijona ton plastike nenadzorovano pristane v okolju, tudi v morjih, kjer na svetovni ravni predstavljajo 85 odstotkov vseh odpadkov. Na velike količine plastičnih smeti pa se je Evropska komisija odzvala z nedavnimi predlaganimi ukrepi.

S temi bi tako prepovedala uporabo največkrat zavrženih plastičnih izdelkov za enkratno uporabo, če so na voljo cenovno dostopne alternative. Med te spadajo vatirane palčke, plastični pribor, krožniki, slamice, držala za balon in drugo.

Pogosto, kar v 27 odstotkih, je del tovrstnih odpadkov tudi izgubljena ali v okolje zavržena ribolovna oprema, zaradi česar namerava Bruselj obstoječi okvir politike dopolniti s shemami odgovornosti proizvajalca v zvezi z ribolovnim orodjem, ki vsebuje plastiko.

V Evropi vsako leto nstane okoli 26 milijonov ton plastičnih odpadkov



V Evropi po navedbah Evropske komisije vsako leto nastane okoli 26 milijonov ton plastičnih odpadkov, manj kot 30 odstotkov pa se jih ponovno uporabi. Le dve do tri milijone ton teh odpadkov reciklirajo v Evropi. Letno pa v oceanih po ocenah konča okoli 500 tisoč ton plastičnega odpada.

Dva plastična otoka, v katerem so združene spirale plastičnih smeti, sta v Tihem oceanu. Foto: Lindsey Hoshaw

Obvezno zbiranje plastenk

Zmanjševanje odpadnih plastičnih izdelkov za enkratno uporabo, kot so plastične posode za živila živila ali lončki za pijače, bodo članice Evropske unije morale doseči s sprejetjem ukrepov na državni ravni, spodbujanjem alternativnih proizvodov ali preprečevanje brezplačne distribucije plastičnih proizvodov za enkratno uporabo.

Predlog vključuje tudi obveznosti za proizvajalce, ki bodo morali pripomoči h kritju stroškov ravnanja z odpadki in njihovega odstranjevanja. Sodelovali bodo tudi pri ozaveščanju v zvezi s številnim proizvodi, prav tako pa bodo deležni spodbud za razvoj do okolja bolj prijaznih alternativ za tovrstne izdelke.

Za članice Evropske unije bo obvezno tudi zbiranje uporabljenih plastenk za pijače, te bodo morale do leta 2025 zbrati v 90 odstotkih, kar lahko dosežejo na primer z uvedbo kavcij, je tudi sporočilo Evropske komisije.

Zavezanost k ozaveščanju

Poleg tega bo za določene proizvode uvedeno jasno in standardizirano označevanje o odlaganju odpadkov ter škodljivih vplivih na okolje. Države članice pa bodo morale potrošnike ozaveščati o negativnem vplivu onesnaževanja okolja s plastičnimi proizvodi za enkratno uporabo in ribolovnim orodjem ter o možnostih ponovne uporabe in ravnanja s temi odpadki.

Prvi podpredsednik komisije Frans Timmermans, odgovoren za trajnostni razvoj, je ob tem poudaril, da so plastični odpadki resna težava in da je treba v tem boju stopiti skupaj. "Ker plastični odpadki končajo v zraku, na tleh, v morjih in v naši hrani," je dodal.

"Plastika je lahko fantastična, ampak uporabljati jo moramo bolj odgovorno," pa je dejal podpredsednik komisije Jyrki Katainen, pristojen za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost. Ob tem pa tudi dodal, da "plastični izdelki za enkratno uporabo niso pametna ekonomska in okoljska izbira, današnja predlagana pravila pa bodo tako gospodarstvu kot potrošnikom pomagala, da se preusmerijo v trajnostne alternativne izdelke".

Plastična juha tudi s posledicami za naše zdravje

Plastične smeti, ki pristanejo v morju, se postopoma spreminjajo v globalno plastično juho. Danes koščke plastike najdemo v skoraj vsakem kilometru morske vode. Zaradi morskih tokov so se plastični odpadki združili tudi v velike spirale, otoke. Dva plastična otoka sta znana v Tihem oceanu, med katerimi je največji že v velikosti srednje Evrope.

Kot je že pred leti opozorili v poročilu World Economic Forum in fundacija Ellen MacArthur, če ne bo prišlo do sprememb, bo do leta 2050 bo v morju po kilogramih več plastike kot rib.Proizvodnja plastike pa je danes za razliko od sredine šestdesetih let prejšnjega stoletja za dvajsetkrat večja, je podatek, ki so ga tudi navedli v Bruslju. Problem običajne plastike ki ni biološko razgradljiva, je tudi, da se dolgo razkraja. Plastenka za pijačo na primer na mikrodelce razpada celih 450 let, plastični obročki za pločevinke 400 let, medtem ko razgradljivi plastični obročki za pločevinke razpadajo šest mesecev. Plastična vrečka se razkraja med 10 in 20 leti, ribiška vrvica pa 600 let. Foto: Reuters

Plastična steklenica razpada 450 let

Težava običajne plastike, ki ni biološko razgradljiva, je tudi, da se dolgo razkraja. Plastenka za pijačo na primer na mikrodelce razpada celih 450 let, plastični obročki za pločevinke 400 let, medtem ko razgradljivi plastični obročki za pločevinke razpadajo šest mesecev. Plastična vrečka se razkraja med 10 in 20 leti ribiška vrvica pa 600 let.

Pri čemer pa koščki plastike, predvsem mikrodelci, prek živalskega vodnega sveta vstopajo tudi v človeško prehranjevalno verigo. Organizmi, ki se prehranjujejo s planktonom, poleg svoje naravne hrane pojedo tudi te majhne delce plastike. Raziskave vzorcev iz severnega Tihega oceana so na primer pokazale, da je v zgornjih plasteh morja ponekod že 46-krat več plastike kot planktona.

Mikroplastika se tako pogosto znajde v zraku, vodi in hrani.

Poziv k prednostni obravnavi

Predlagane urepe morajo potrditi še Evropski parlament in članice EU. Komisija jih poziva, naj ga obravnavajo prednostno, da bi bil konkreten rezultat dosežen še pred volitvami maja 2019.

Plastics Europa: proti prepovedim in enostranski obravnavi plastike



Krovno evropsko združenje proizvajalcev plastike in plastičnih izdelkov Plastics Europe se je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa zato sicer izreklo proti prepovedim in enostranskemu problematiziranju plastike, so pa priznali, da je lahkomiselno ravnanje s plastičnimi odpadki v nekaterih delih sveta nesprejemljivo. Zavzeli so se za boj proti mentaliteti odmetavanja in za krepitev načel krožnega gospodarstva. V tej luči gredo predlogi komisije po njihovih navedbah v pravo smer.



Greenpeace: pobudo podpirajo, a pričakujejo še dodatne korake



Tudi v okoljski organizaciji Greenpeace so zakonodajno pobudo komisije podpirajo, a od Evropskega parlamenta in članic unije pričakujejo dodatne korake. Pogrešajo namreč kvantitativne cilje za zmanjšanje uporabe tovrstnih izdelkov. Brez teh bodo namreč takšna pravila po njihovem prepričanju le brezzobi tiger, še poroča dpa.