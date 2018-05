V slovensko morje priplavale večje količine smeti #video

Po družbenih omrežjih je zakrožil posnetek člana Aerokluba Portorož, ki je v morju med Strunjanom in Koprom opazil velike količine smeti. Kot je zapisal, je med plavajočimi smetmi večinoma plastika, stiropor in plastične vrečke. Del smeti je tudi že naplavilo na obalo.

Smeti med Koprom in Strunjanom so opazili člani Aerokluba Portorož, ki so pristojne o tem tudi takoj obvestili. Foto/Video: Simon Ganza Foto: Facebook

Takšna onesnaženja se pojavljajo nekajkrat na leto in običajno ob večjih neurjih ob izlivu reke Pad so za TV Slovenija povedali na upravi za pomorstvo. Sektor za varovanje obalnega morja (SVOM) namreč že tretji dan iz vode odstranjuje smeti.

Odpadki po vsem Tržaškem zalivu

"Tokrat so tokovi odpadke v naš zaliv po njihovem mnenju prinesli tako iz južnega Jadrana kot z izlivov rek na severu našega morja. Čez zimo so se nakopičili na nabrežjih in obalah, v zadnjih dneh pa jih je tok raznesel po vsem Tržaškem zalivu, saj so odpadke na gladini morja opazili vse tja do Gradeža. Uslužbencem SVOMA, ki iz morja že tretji dan odstranjujejo predvsem večje kose odpadkov, ki so lahko nevarni za plovila, se bodo v prihodnjih dneh na kopnem pridružili tudi delavci komunale in uslužbenci direkcije za vode," je še poročala TV Slovenija.

"Količine niso alarmantne"

Odpadke so najprej opazili prebivalci in turisti, ki so jih o tem obvestili. Čistijo jih ekipe s plovili, pridružili pa se jim bodo še kolegi iz komunale in direkcije za vode. Od kod odpadki prihajajo, bodo raziskali v prihodnjih dneh. Kot je za Val 202 povedal Arturo Steffe, vodja SVOM, pa količine niso alarmantne.