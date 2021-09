Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Olivia Rodrigo se je ob koncu tedna po preprogi gala večera Academy Museum of Motion Pictures sprehodila v obleki modne hiše Saint Laurent, s katero je veliko tvegala in ki je razkrila vse čare 18-letne priljubljene pevke in igralke.

Poleg globokega dekolteja je obleka razkrivala še Olivijine dolge noge, za piko na i pa je zvezdnica celotnemu videzu dodala črne salonarje s paščki in drzno rdečo šminko.

Foto: Guliverimage

Foto: Guliverimage

Olivia, ki je zaslovela kot Disneyjeva otroška zvezdnica - znana je predvsem po vlogi v seriji, posneti po navdihu Gimnazijskega muzikala, High school musical: The musical: The series -, je v začetku leta izdala prvi singel Drivers licence, s katerim je presegla vse prejšnje mejnike pretočnih platform za glasbo.

Sledil je debitantski album Sour, ki se je uvrstil na sam vrh lestvice Billboard 200, s katerim niza uspešnico za uspešnico.