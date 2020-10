Za delo uličnega umetnika iztržili skoraj dvakrat več kot za Picassa #video

Dražbena hiša Sotheby's je na veliki jesenski dražbi, ki je potekala v prenosu v živo z več celin, prodala vrsto izjemnih umetniških del, najvišjo ceno pa je doseglo delo skrivnostnega uličnega umetnika Banksyja.

Gre za sliko Show me the Monet, v neposrednem prevodu Pokaži mi Moneta, ki pa se v angleški izgovarjavi sliši podobno kot "show me the money" oziroma "pokaži mi denar". Banksy je to delo ustvaril leta 2005 kot predelavo slike impresionističnega mojstra Clauda Moneta. Izvirno idilično podobo zelenega vrta z ribnikom je ulični umetnik predelal v odlagališče odpadkov, med njimi nakupovalnega vozička.

Tako je bila videti dražba:

Za Banksyjevo delo so v dražbeni hiši Sotheby's pričakovali iztržek od tri do pet milijonov funtov, nato pa dražbo sklenili z najvišjo izklicno ceno več kot 7,5 milijona funtov oziroma okoli 8,4 milijona evrov.

Na dražbi so med drugim prodali tudi sliko Pabla Picassa Tête d’homme iz leta 1940 in zanjo iztržili "le" 4,4 milijona evrov.

