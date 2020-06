V Parizu razdaljo med ljudmi spodbujajo s takšnimi klobuki #video

V pariški umetnostni galeriji 59 Rivoli so se zagotavljanja razdalje med obiskovalci lotili na neobičajen način – s pokrivali iz papirmašeja, iz katerih segajo podaljški ali krila, ki ljubitelje umetnosti držijo na distanci.

Foto: Reuters

Klobuke je zasnoval umetnik Dominique Pouzol, navdih zanje pa je dobil pri podobnih pokrivalih, ki so jih nosili visoki uslužbenci kitajskega cesarskega dvora v času dinastije Song (med letoma 960 in 1270).

Dominique Pouzol Foto: Reuters

Iz tistega časa se je ohranila legenda, da naj bi takšna pokrivala zapovedal prvi cesar dinastije Song. Z njimi naj bi želel preprečiti kroženje govoric – uslužbenci, ki so jih nosili, so bili namreč predaleč vsaksebi, da bi si lahko šušljali na uho.

Foto: Reuters

Direktor pariške galerije Gaspard Delanoe je za Reuters povedal, da so obiskovalci nenavadna pokrivala sprejeli zelo dobro in z nasmeški. "V času, kot je današnji, je vloga umetnikov, da ustvarjajo mehurčke domišljije in radosti," je dejal, "umetnost lahko ljudem pomaga, da so spet skupaj."

