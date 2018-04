Umrla slikarka Metka Krašovec

V 77. letu je umrla slikarka in lanska velika Prešernova nagrajenka Metka Krašovec, poroča RTV Slovenija. Ustvarjala je risbe, slike, grafike in scenografije, njena dela so bila razstavljena na skoraj 500 samostojnih in skupinskih razstavah ter objavljena tudi v knjigah.

Metka Krašovec se je rodila leta 1941 v Ljubljani. Leta 1966 je doštudirala specialko za slikarstvo pri profesorju Gabrijelu Stupici in leta 1970 zaključila še specialni študij grafike pri profesorju Riku Debenjaku.

Od leta 2015 je bila članica Slovenske akademije znanosti in umetnosti

V letih 1966 in 1967 je bila asistentka na oddelku za slikarstvo in grafiko na ameriški univerzi Athens v Ohiu, v letih 1974 in 1975 pa štipendistka The British Councila na grafični specialki na Royal College of Art v Londonu. Leta 1977 je postala docentka na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, leta 1986 izredna, leta 1991 pa redna profesorica za slikarstvo in risanje. Od leta 2015 je bila članica Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Video: YouTube

Od leta 1968 je razstavljala na več kot 150 samostojnih in 340 skupinskih razstavah v Sloveniji in tujini. Prejela je številne nagrade, poleg lanske Prešernove nagrade za življenjsko delo še malo Prešernovo in Jakopičevo.

Bila je življenjska sopotnica Tomaža Šalamuna

V svojih umetninah je ustvarjala nove likovne svetove iz svojih mnogih potovanj, ki so miselno in vizualno brezkončna. Upodobitve iz njenih trenutnih videnj v času ustvarjanja ohranjajo njeno željo po vsem lepem in hkrati vztrajajo v stalnem iskanju novega in samo njenega vedenja o bivanju narave same, pa je ob njeni lanski razstavi v Ljubljani zapisal kustos razstave Miloš Bašin.

Bila je življenjska sopotnica priznanega avantgardnega pesnika Tomaža Šalamuna, ki je po težki bolezni umrl 27. decembra 2014.