Spektakel v središču Ljubljane, pomerili se bodo v novem olimpijskem športu #foto

Ljubljana bo ta petek in soboto že drugič gostila finale breakdance tekmovanja svetovne serije z najboljšimi plesalci do 18 let. Foto: Extrem agencija, WKBC -World Kidz Breaking Champion

"Zdi se mi, da se z bližajočimi se olimpijskimi igrami vse začenja prebujati in postaja malo bolj 'mainstream'," je o prepoznavnosti breakdancea v Sloveniji za Siol.net povedal najboljši slovenski breakdancer svetovnega ranga, 20-letni Tilen Grašič - Tasic, ki je ravno prejšnji konec tedna osvojil že četrti naslov državnega prvaka, bil pa je tudi mladinski svetovni prvak.

Grašič je tudi ambasador velikega finala breakdance tekmovanja svetovne serije z najboljšimi plesalci do 18 let, ki ga v petek in soboto gosti Kongresni trg v Ljubljani. V petek bodo nastopili tudi starejši od 18 let, v soboto fantje in dekleta v kategorijah do 18 let, pomerili se bodo v tekmovanju v kategoriji za začetnike in v odprti kategoriji.

Ljubljana bo tako, še preden bo breakdance prihodnje leto debitiral na olimpijskih igrah 2024, združila najboljše svetovne plesalce na enem mestu in jim ponudila podij za pripravo na plesne boje v Parizu. Naslov bosta branila Bboy Tsukki in Bgirl Karla, ki sta tudi resna kandidata za nastop na olimpijskih igrah v Parizu. Prav tako se oba letos podajata v kvalifikacije za nastop na OI, kjer se bosta borila za prve olimpijske medalje v zgodovini breakdancea.

Kaj je breakdance?

Tilen Grašič je pojasnil, da je breakdance ples, povezan s kulturo 80. let v New Yorku. Ker je bilo v tistem obdobju v mestu ogromno revščine, se je breakdance razvil kot nekakšna alternativa tolpam v mestu, saj je med njihovimi člani vladalo splošno nasilje, med seboj pa so se tudi pretepali.



Namesto nasilja so se tako tolpe pomerile v breakdanceu, med seboj so se primerjali in tako so po oceni plesov lahko določili zmagovalca.

Kako je s kulturo breakdancea v Sloveniji?

"Zdi se mi, da je vse skupaj še bolj v razvoju, ker se je vmes zgodil presek generacij in je vse skupaj upadlo. Zdaj so se spet nekako stvari začele razvijati, do zdaj ni bilo ohranjanja in prenosa znanja," je povedal Grašič.

Po njegovem mnenju olimpijske igre prinašajo večjo gledanost in prepoznavnost. "Na mladinskih olimpijskih igrah v Buenos Airesu je bil breakdance eden izmed najbolj gledanih športov, obenem pa prinaša neki nov veter, saj želijo na olimpijskih igrah vključiti šport, ki je blizu mladim," je dejal Grašič. Prepričan je, da bodo ljudje breakdance, prej bolj prepoznan kot umetnost ali ples, začeli dojemati kot šport.

Sam je v zadnjem olimpijskem ciklu meril bolj na izkušnjo in se tekmovanj udeleževal zaradi višje rangiranosti v športu ter splošne prepoznavnosti, bolj intenzivno pa se pripravlja na naslednji olimpijski cikel in s tem na OI leta 2028.

Sodeluje tudi z različnimi trenerji, med drugim z Urošem Škuljem - Urkiusem iz Bastarts Academy in z nekdanjim trenerjem in mentorjem ter organizatorjem omenjenega dogodka Samom Polutakom Kosom, ki velja za slovenskega pionirja hip hopa in breakdancea. Poleg njiju sodeluje z gimnastičnim trenerjem. Prav zaradi majhnega števila trenerjev v Sloveniji se je Grašič odločil svojo pot nadaljevati na Fakulteti za šport, kasneje pa se namerava ukvarjati s trenerstvom.