Sevniški kip Melanie, ki so ga požgali, zdaj na ogled v Zagrebu

V Zagrebu so odprli razstavo, na kateri je med eksponati tudi zloglasni kip nekdanje ameriške prve dame, ki so ga postavili v njenem rojstnem mestu.

Ameriški umetnik Brad Downey je prejšnji teden v Zagrebu odprl razstavo z naslovom I Am You, You Are Me, ki jo je zasnoval kot vrsto "prisilnih sodelovanj" z drugimi umetniki. Razstavil je namreč dela drugih avtorjev, ki pa jih je po svoje preoblikoval in postavil v nov kontekst.

Med eksponati je tudi kip Melanie Trump, ki so ga leta 2019 postavili na Rožnem pri Sevnici. Leseni kip je po naročilu Downeyja izdelal lokalni kipar in rokodelec Aleš Župevc - Maxi, je bil lesen, kmalu po postavitvi so ga požgali vandali, še pred tem pa je sprožil val kritik, češ da je neposrečen, nekatere je spominjal na strašilo za ptice, druge na risano junakinjo Smrketo.

Po požigu so na mestu lesenega kipa postavili novega, bronastega, ožgano leseno skulpturo pa je Downey začel vključevati v svoje razstave. Leta 2020 jo je tako razstavil v Kopru, zdaj pa bo do 5. maja na ogled v Zagrebu, v prostorih Hrvaškega društva likovnih umetnikov.

Brad Downey Foto: Profimedia

Melania, Banksy in Plečnik

Na razstavo je Downey med drugim uvrstil tudi eno od izvirnih poslikav uličnega umetnika Banksyja, ob ožgani Melaniji pa je na razstavi še eno delo slovenskega avtorja − izvirni steber Jožeta Plečnika. Umetnik je za Jutarnji list povedal, da je do njega prišel s pomočjo nekega Slovenca, pristnost stebra pa je po njegovih besedah potrdila tudi stroka.

Brad Downey je sicer magister likovne umetnosti in kiparstva, svoje veščine je razvijal na londonski umetniški šoli Slade. Razstavljal je na številnih prizoriščih, med drugim v galeriji Tate Modern, Inštitutu za sodobno umetnost v Londonu, Muzeju sodobne umetnosti Massachusetts v ZDA, Kunsthalle Dominikanerkirche v Osnabrücku in KunstCentret Silkeborg Bad na Danskem. V zadnjem obdobju deluje v Berlinu.

