Se spomnite banane za 120 tisoč dolarjev? Zdaj jo je nekdo pojedel. #video

Osrednje zvezdnice letošnjega sejma Art Base Miami so bile nedvomno na zid nalepljene banane, umetnostno delo Maurizia Cattelana. Te je galerija, ki ga zastopa, prodala za 120 tisoč dolarjev - za kos.

Za nov škandal pa je poskrbel moški, ki je eno od banan preprosto pojedel.

Poglejte:

Drago umetnino si je privoščil umetniški aktivist David Datuna, ki je banano odlepil z zidu, olupil in pred očmi zbeganih obiskovalcev mirno pojedel.

Datuna, ki sebe označuje za v Gruziji rojenega in v New Yorku živečega ameriškega umetnika, je svoj performans Lačni umetnik opisal z besedami: "Ljubim umetnost Maurizia Cattelana in resnično ljubim to instalacijo. Je zelo okusna."

Banano so že nadomestili z novo

"Ni uničil umetnine. Banana je ideja," je po incidentu za časnik Miami Herald izjavil predstavnik za stike pri galeriji Perrotin, ki je omenjeno umetnino v petek prodala nekemu francoskemu zbiralcu.

Foto: Reuters

Kupec je namreč z nakupom umetnine prejel le certifikat o avtentičnosti in pridobil pravico do ideje, kar pomeni, da je banano mogoče zamenjati.

Pri galeriji so originalno banano, ki je končala v želodcu Datune, hitro nadomestili z novo.