Umetniško delo za dobrih sto tisočakov: banana, prilepljena na zid #video

Art Basel Miami, ameriška izvedba najpomembnejšega sejma sodobne umetnosti na svetu, je že ob odprtju poskrbel za kontroverzo. Pariška galerija Perrotin je namreč predstavila novo delo italijanskega umetnika Maurizia Cattelana, ki je nazadnje vzbujal pozornost s straniščno školjko iz 18-karatnega zlata.

V Miamiju je 59-letni umetnik, rojen v Padovi, razstavil umetnostno delo z naslovom Komik. Gre za banano, kupljeno v lokalni trgovini z živili, ki jo je s srebrnim lepilnim trakom prilepil na zid.

Umetnik je izdelal tri takšne primerke, na sejmu so jih zainteresiranim kupcem ponudili za 120 tisoč dolarjev (108 tisoč evrov) in dva nemudoma prodali. Zaradi neznanskega zanimanja kupcev so nato ceno tretjega primerka dvignili na 150 tisoč dolarjev (135 tisoč evrov), poroča Artnet, spletni portal za nakup in prodajo umetnostnih del.

"Banane so simbol mednarodne trgovine, imajo dvojni pomen, so namreč tudi klasičen humoristični rekvizit," je za CNN izjavil Emmanuel Perrotin, ustanovitelj galerije, ki prodaja Cattelanova dela. Kot je še dejal, Italijan v svojih delih "vsakdanje predmete spreminja v sredstva radosti in kritike".

Kaj naj kupci storijo, če oziroma ko začnejo banane razpadati, ni povsem jasno, še poroča CNN. Galerija, ki jih prodaja, jim namreč ni priložila nobenih navodil.