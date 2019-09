Tatovi ukradli straniščno školjko iz 18-karatnega zlata

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz palače Blenheim blizu Oxforda so v soboto ukradli zlato straniščno školjko, ki je delo italijanskega umetnika Maurizia Cattelana, je sporočila policija. Ob tem je nastala poplava, ki je poškodovala ta znameniti dvorec iz 18. stoletja. Školjka je bila eden od osrednjih eksponatov na razstavi Cattelanovih del v palači.

Vrednost školjke, ki jo je bilo mogoče tudi uporabiti in ki je znana pod imenom America, je ocenjena na okoli milijon funtov. Po kraji, ki se je zgodila pred svitom, so prijeli 66-letnika.

Avtor školjke Maurizio Cattelan je ob kraji izrazil upanje, da je bila školjka ukradena v "robinhoodovsko navdihnjeni akciji". Kot je povedal za The New York Times, je ob novici o kraji sprva menil, da gre za šalo.

"Storilci so ponoči vlomili v palačo, prizorišče pa zapustili okoli petih zjutraj. Med krajo ni bil nihče poškodovan," je sporočila policija. Iz palače Blenheim so sporočili, da jih je dogodek razžalostil, obenem pa izrazili olajšanje, ker ni bil nihče poškodovan.

Foto: Getty Images

Školjko so lahko obiskovalci tudi uporabili

Zlata straniščna školjka je bila vključena v razstavo Cattelanovih del, ki so jo v palači, vpisani na Unescov seznam svetovne dediščine, odprli v četrtek. Obiskovalci so si lahko vnaprej rezervirali termin, da so jo tudi uporabili, vsak pa je imel na voljo le tri minute. V času, ko je bila razstavljena v newyorškem Guggenheimovem muzeju, je školjko uporabilo več kot sto tisoč ljudi.

Palača Blenheim je bivališče 12. vojvode Marlboroughskega, v njej se je rodil britanski državnik Winston Churchill. V palači so med drugim že razstavljali Ai Weiwei, Yves Klein, Jenny Holzer, Michelangelo Pistoletto in Lawrence Weiner. Razstava Cattelanovih del bo na ogled do 27. oktobra.