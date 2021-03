Prodali največjo sliko na svetu, za več kot 50 milijonov jo je kupil kriptomilijonar

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Dubaju so prodali največjo sliko na svetu, 1.600 kvadratnih metrov veliko umetnostno delo, ki ga je ustvaril britanski umetnik Sacha Jafri. Za 62 milijonov dolarjev oziroma okoli 52 milijonov evrov jo je kupil francoski kriptomilijonar Andre Abdoune.

Umetnik Sacha Jafri in kupec slike Andre Abdoune. Drugi namerava zdaj zgraditi muzej, da bo v njem lahko to sliko tudi razstavil. Foto: Reuters

Jafri je za dokončanje slike porabil osem mesecev, ustvarjal jo je v zapuščeni plesni dvorani enega od hotelov v Dubaju. Sprva jo je nameraval prodati v 70 delih, nato pa se je pojavil francoski kupec, ki jo je zase želel v enem kosu.

Z zneskom, ki jo je plačal zanjo, je to postala ena najdražjih slik še živih umetnikov, kar so jih kdaj prodali. Sam je sicer upal, da bo zbral okoli 25 milijonov evrov, in več kot dvakrat višja kupnina ga je pustila brez besed, je povedal za BBC.

Foto: Reuters

Umetnik namerava celoten znesek podariti dobrodelnim organizacijam, ki pomagajo otrokom v najrevnejših delih sveta, delo je slikal s tem namenom v mislih.

Ko se je lotil projekta, je pozval otroke po vsem svetu, naj mu pošljejo risbice o tem, kako se počutijo med pandemijo. Odzvali so se otroci iz več kot 140 držav sveta, je povedal za BBC, te risbe pa so mu bile nato v navdih.

Foto: Reuters

"Bil sem v globokem meditativnem stanju," je pojasnil, "slikam iz podzavesti, ničesar ne načrtujem in ne delam skic. Na platno sem preprosto zlival barvo plast za plastjo, dokler se ni zgodilo nekaj čudežnega."

