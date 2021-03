Najboljše fotografije, posnete s telefonom: kaj sploh še preostane fotoaparatom?

Sloviti francoski fotograf Henri Cartier-Bresson (razstavo njegovih fotografij si lahko do 9. maja ogledate v ljubljanskem Cankarjevem domu) je nekoč rekel, da bo prvih deset tisoč fotografij, ki jih posnamemo, najslabših. "Če je to res, je mobilna fotografija dala ljudem priložnost, da hitro dosežejo ta mejnik," so ob tem sporočili organizatorji Mobile Photography Awards (MPA), nagrad za najboljše fotografije, posnete s pametnim telefonom ali tablico.

Foto: Chen Ma/Mobile Photography Awards/Cover Images

Nagrade MPA so prvič podelili leta 2011, pred kratkim pa so objavili jubilejni deseti izbor najboljših mobilnih oziroma telefonskih fotografij.

Pred kratkim so objavili aktualen izbor najboljših izdelkov, jubilejni deseti zapovrstjo. Najboljše izbirajo v vrsti kategorij, kot so črno-bela, arhitekturna, popotniška in avtoportretna fotografija, med zmagovalci posameznih kategorij pa razglasijo tudi skupnega zmagovalca. Letos je to postal Dan Liu iz Čengduja na Kitajskem.

Fotografija, ki jo je zmagovalec posnel na jezeru Inle v Mjanmaru Foto: Dan Liu/Mobile Photography Awards/Cover Images

"Raziskuje in fotografira odnos med različnimi družbenimi ter kulturnimi skupinami in njihove edinstvene lastnosti," je o zmagovalcu zapisala žirija, "njegove fotografije očarajo z zanimivimi kadri in ob vsaki od njih se ustaviš, da bi videl zgodbo, ki se skriva zanjo."

