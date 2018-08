Podobe otrok na križu, ki razburjajo

Foto: Erik Ravelo Art / Facebook

Nedotakljivi je naslov Ravelove fotografske serije, ki je začela nastajati že pred leti in je v znak opomina in zagovora otrokovih pravic ponovno zaokrožila po spletu. V kolažu podob prva opozarja na problematiko pedofilije v katoliški cerkvi. Druga se nanaša na spolne zlorabe otrok v turizmu na Tajskem, tretja na vojno v Siriji in četrta na trgovino z organi na črnem trgu, kjer so večinoma žrtve otroci iz revnih držav. Foto: Erik Ravelo Art / Facebook

V peti fotografiji avtor naslavlja problematiko posedovanja orožja v ZDA. V zadnji, šesti pa se obrača k debelosti odraščajočih, kar poveže z velikimi podjetji hitre prehrane.

Podobe križanih otrok, teh je umetnik naredil še več, s svojimi različnimi zatiralci so v svojem sporočilu - apelu po zaščiti otrok in preprečevanju njihovega trpljenja - neposredne. Pri čemer pa se avtor še posebej obrača k zlorabam v državah, kot so Brazilija, Sirija, Tajska, Združene države Amerike in Japonska.

Pravica do otroštva

Serija, ki jo je pognalo zavzemanje za "pravico do otroštva, ki jo moramo varovati", kot je ob svojem delu zapisal umetnik, pa vzbuja različne odzive. Tako je že pred petimi leti v telefonskem pogovoru za Huffington Post Ravelo povedal, da je zaradi tega svojega dela, v katerem problematizira različne zlorabe otrok, prejel že več groženj.

Kritike podob človeških skulptur, v katerih so protagonisti otroci, pa se tako sklicujejo na različna izhodišča, od verskih do etičnih. "Vendar moj namen ni bil užaliti nikogar, temveč spodbuditi ljudi k razmišljanju o problemu. Ne razumem, zakaj so nekateri jezni name, ne pa na problematiko. Ljudje so prizadeti zaradi fotografij, in ne zaradi problemov, o katerih želijo podobe govoriti," umetnikove besede navajajo na spletni platformi The Future is Design.

Umetnost je komunikacija

Cilj serije Nedotakljivi je ohraniti in braniti nedolžno otroštvo, je mogoče še povzeti Ravelove besede. "Gre za umetnost, kar pa je komunikacija," pa so še besede, s katerimi je pospremil svoje delo.

Ob uporabi križa v svojih instalacijah pa Ravelo poudarja, da verska ikona Jezusa na križu ne pripada nobeni osebi ali skupini. Prav tako pa je tudi sam katolik, dodaja. "Verska ikona je tudi moja ikona, moja kultura, moja izobrazba. Torej, govorim tudi o sebi." Kot poudarja s svojim delom, je umetnost manifestacija osebnih verovanj in črpa iz kulture, vere, izobrazbe in družbenega okolja.

Pod objavami Ravelovega dela, ki kroži po Facebooku, pa je tudi veliko komentarjev, ki delu priznavajo močno, a boleče sporočilo. Ob tem pa številni v tem kontekstu navajajo še druge problematične točke, kot na primer rasizem in drugo.