Neža Prah Seničar kot polfinalistka na evropskem prvenstvu v slam poeziji

"Bilo je napeto, vznemirljivo ... in lepo. Čeprav se nisem uvrstila v petkov veliki finale, sem vesela priložnosti in izkušenj, ki pridejo z nastopom na tako veliki sceni, predvsem pa druženja z vsemi odličnimi slamerji iz vse Evrope," je po nastopu v Budimpešti povedala Celjanka, sicer novinarka, voditeljica in soavtorica oddaj ter avtorica kratkih zgodb in poezije.

Kot je za STA sporočil Kristian Koželj, idejni oče in ustanovitelj pesniškega festivala Izrekanja, v sklopu katerega je potekalo tretje državno prvenstvo v slam poeziji, je slovenska predstavnica v sredinem polfinalu, ki se je zavleklo pozno v večer, nastopila ob še 21 državnih prvakih v slam poeziji, vsak pa se je predstavil dvakrat. Najprej s pesmijo po lastnem izboru, v drugem krogu pa s pesmijo na predpisano temo letošnjega evropskega prvenstva - Mostovi in ovire.

Deset v finalu

V petkov finale se je uvrstilo deset najboljših, ti so iz Srbije, Norveške, Avstrije, Belgije, Makedonije, Litve, Finske, Češke, Španije in Madžarske. O zmagovalcu bo odločila petčlanska komisija, podeljena pa bo tudi nagrada občinstva. Tekmovanje v slam poeziji pa je mogoče spremljati tudi v živo prek spleta.

Neža Prah Seničar je bila tretja predstavnica Slovenije na evropskem prvenstvu v slam poeziji. Lani se je tekmovanja v Bruslju udeležil Mišel "Amo" Ristov, prva predstavnica Slovenije pa je bila leta 2016 Nina Medved.

Poezija na odru

Slam poezija izvira iz Chicaga, krila ji je v osemdesetih letih minulega stoletja dal Marc Kelly Smith, ko je v Get me High Jazz Clubu začel organizirati te dogodke. Nato se je ta oblika priljubljene umetniške interpretacije poezije razširila tudi drugod. V tujini je zelo priljubljena, vse bolj poznana postaja tudi v Sloveniji. Slam dogodki se odvijajo v Celju, Ljubljani, Mariboru, Kamniku in na Ptuju.

