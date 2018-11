"Ime bo slej ko prej pricurljalo v javnost"

Kdo bo igralec, ki bo v televizijski seriji, posneti po knjižni uspešnici, kriminalki z naslovom Jezero, upodobil karizmatičnega kriminalista Tarasa Birso, ostaja dobro varovana skrivnost. Sta pa manj varovana skrivnost umora, ki ju je pisatelj Tadej Golob postavil v središče nadaljevanja zgodbe, roman z naslovom Leninov park. Glede na to, da je vseh 500 urgentno natisnjenih izvodov pošlo že na Slovenskem knjižnem sejmu, kaže, da gre za zelo vročo in težko pričakovano 'robo'.

Foto: Ana Kovač 51-letni Tadej Golob bi se lahko pohvalil z marsičim, če bi to želel. Pa se mi ne zdi take vrste človek. Med drugim je znan po obsežnih in odmevnih intervjujih v reviji Playboy, kolumnah, alpinističnih zapisih pa tudi alpinističnih dosežkih. Za "pasom" ima dva osemtisočaka, Daulaghiri in najvišji vrh sveta, Everest. Po njem je napisal tudi knjigo z naslovom Z Everesta, v kateri je popisal smučarski podvig Dava Karničarja.

Napisal je tudi več del za mladino (Kam je izginila Brina?, Zlati zob), širša javnost pa ga pozna predvsem zaradi biografij znanih Slovencev. V tem priljubljenem žanru je opisal življenje košarkarjev Petra Vilfana in Gorana Dragića, glasbenika Zorana Predina, legendarne slovenske igralke Milene Zupančič, političarke Alenke Bratušek in odvetnika Petra Čeferina.

Za svoj romaneskni prvenec Svinjske nogice je dobil kresnika, s kriminalko Jezero, ki si je lani prislužila nominacijo za kresnika, pa je pošteno razburkal slovensko bralsko javnost. Nedvomno gre za najbolj prodajano slovensko kriminalko, ki bo v kratkem doživela tudi svojo televizijsko ekranizacijo. Pred tednom dni je izšlo njeno nadaljevanje, Leninov park, v katerem osrednji junak, kriminalist Taras Birsa in njegova pomočnica Tina znova preiskujeta umor. Zimski Bohinj je tokrat zamenjala soparna Ljubljana.

Leninov park, nadaljevanje kriminalnega romana s Tarasom Birso v glavni vlogi, je luč sveta ugledal pred tednom dni prav na Slovenskem knjižnem sejmu. Iz vrste bralcev, ki so čakali na vaš podpis, ni težko razbrati, da je bil roman težko pričakovan.

Da, vedel sem, da ljudje to knjigo res nestrpno pričakujejo. Na literarnih večerih, ki sva jih obiskovala skupaj z Mileno Zupančič, so me stalno spraševali o njej, vendar se očitno vseeno nisem zavedal njenih razsežnosti.

Foto: Ana Kovač

Za začetek smo dali natisniti samo 500 knjig, več zaradi časovnega pritiska ni bilo izvedljivo, še naslovnica ni polakirana, saj bi se morala dva dni sušiti, mi pa tega časa nismo imeli, saj smo knjigo želeli predstaviti na sejmu. Vseh 500 izvodov je že pošlo. Knjige se trenutno ne da dobiti, mislim, da bo na knjižnih policah ponovno dostopna v prihodnjem tednu.

Bržkone vam je v zadnjem letu vsak ali pa vsaj vsak drugi zastavil podobno vprašanje ... Kdaj bomo dočakali nadaljevanje Jezera, za kakšen umor bo šlo tokrat, nemara celo, kdo je morilec …. Kako nadležna so se vam zdela taka vprašanja? So podobna tistemu, ko starši svojega otroka študenta kar naprej sprašujejo, kdaj bo diplomiral? Po eni strani ti gre za živce, po drugi pa se zavedaš, da ti bo to prineslo olajšanje …

Da, mislil sem, da se me ne bodo dotaknila, pa so se me. Vedno sem govoril, da se mi v življenju lahko zgodi veliko hujših stvari kot to, da bi napisal slabo knjigo, in da to ni nič takega, pa ni res. To je nekaj posebnega … Do bralca čutiš odgovornost, sčasoma te vse skupaj začne bremeniti.

Drugi del kriminalke sem veliko težje spisal kot prvega. Zelo kompleksno sem ga zastavil in dokaj hitro se mi je vse skupaj začelo podirati. Včasih po cele noči nisem spal, razmišljal sem samo o tem, kako naj razpletem povsem logične uganke.

Foto: Vid Ponikvar

Pri Jezeru tega bremena nisem čutil. Nihče ni vedel, da knjigo sploh pišem, poleg tega se sploh nisem zavedal, da v Sloveniji obstajajo ljudje, ki bi jih ta žanr zanimal. Predstavljal sem si, da bom moral napisati tri knjige, preden bo sploh kdo opazil, da pišem kriminalke. Po drugi strani pa je bolje čutiti pritisk kot pa to, da knjige nihče ne bi pričakoval.

Kako se počutite, ko jo kdo prebira v vaši bližini? Je to za vas zelo stresno? Odziv vam verjetno veliko pomeni.

Da, zelo stresno je vse skupaj. Trenutno sem predvsem psihično utrujen in nekaj časa sploh ne bom spremljal odzivov. Imam filter, ženo Mojco, ki točno ve, katere informacije lahko pridejo do mene in katere ne.

Ocenjevanje mojih knjig je na neki način zelo podobno ocenjevanju otroka. Seveda mi ne bi bilo všeč, če bi ga ocenjevali glasno in bi nekdo dejal, da je moj otrok debel ali kaj podobnega … Si predstavljate? Ni ravno prijetno. To sem si za zdaj prihranil.

Je pa res, da sem se na kritike kar navadil, bi me pa bolelo, če knjiga ne bi bila všeč bralcem.

Kako ste sami zadovoljni z Leninovim parkom?

Vedno bolj. Ko sem jo oddal, sem imel slabo vest in sem si očital, zakaj je nismo pustili odležati. Ampak jeb** ga, saj to je že peta verzija! Se mi pa seveda dogaja, da se me, ko knjigo že napišem, loteva panika. Da se mi zdi, da so kakšna poglavja slaba, in jih grem ponovno prebirat, pa potem vidim, da so super. Grem spat in se mi čez dve uri to zgodi ponovno. Butasti občutki!

Mislim, da je pisateljevanje tako zahtevno ravno zato, ker moraš vklopiti dva popolnoma nasprotujoča si registra. Eden je samozavest, ki ti da pogum, da se knjige sploh lotiš in verjameš, da ti jo bo uspelo napisati, drugi pa je popolna samokritičnost, zaradi katere greš čez tisoč preizpraševanj, ali je to, kar pišeš, v redu ali ni.

Foto: Ana Kovač

Sicer pa pri pisanju Leninovega parka ni bil zahteven samo umor in vse okoli njega, ampak tudi odnos med Tarasom in Tino, ki sem ga moral nadaljevati in je od bežnega spogledovanja prerasel v bolj intenzivno razmerje.

Ste se tudi pri preostalih delih spopadali s takšnimi dilemami?

Tudi, a je bistvena razlika, če je krog bralcev tako širok, kot je zdaj. Če pišeš bolj ali manj samo zase, potem ni tak problem (smeh, op. a.).

Nekateri bralci se kriminalke lotevajo zelo natančno, drugi hitijo, da bi čim prej prišli do razkritja morilca. Se vam oglašajo prvi, taki, ki denimo naletijo na napake, nedoslednosti?

Seveda, tudi pišejo mi, predvsem glede res drobnih napak. Napake se seveda dogajajo, tudi v Jezeru sem jih napravil, eno celo posebej veliko, a naj za zdaj ostane skrivnost (smeh, op. a.).

Problem kriminalk vidim nekje drugje, danes je namreč kriminalistična znanost tako napredovala, da ni težko najti krivca, precej težje je najti dokaze in jih sodišču predstaviti tako, da bodo storilca lahko tudi obsodili. S tem se kriminalka načeloma ne ukvarja. Ko razkrijemo morilca, bralca zgodba več ne zanima.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Pričakovala bi, da je človek, ki zna napisati kriminalko, sposoben krivca odkriti precej pred preostalimi, vi pa ste nekoč izjavili, da med prebiranjem kriminalk kraljice tega žanra Agathe Christie nikoli niste uganili, kdo je morilec.

Res je, Agatha Christie je bila v tem res mojstrica. Na koncu romana, ko je detektiv Hercule Poirot zbranim okrog mize utemeljeval, kdo je morilec, sem se sam sebi zdel bedak, kako da tega prej nisem uganil. Nemogoče, da bi!

Sicer pa nikoli nisem študiral, kako se piše kriminalka, zadal sem si zgolj to, da sleherno poglavje napišem tako, da bo zanimivo. Če bom to pravilo spoštoval, verjamem, da se bo vse skupaj sestavilo v lepo celoto.

Ali vaše pisanje kdo sproti prebira in vas opozarja na morebitne napake?

Sprva sem besedila dajal v branje Mojci, a sva na koncu to opustila, saj sem ga vmes večkrat spremenil. Ogromno dela je opravila urednica založbe Goga, pri kateri sta izšli obe kriminalki, Jelka Ciglenečki, in še nekaj bralk iz Goge, ki so me opozorile na nekaj nedoslednosti. Ko pišeš, tega enostavno več ne opaziš.

Hec z Leninovim parkom je bil v tem, da sem ga začel pisati julija lani in potem odnehal, saj sem moral dokončati biografijo Milene Zupančič, obojega hkrati pa nisem zmogel.

Foto: Ana Kovač

Mislil sem, da bom kriminalko nadaljeval lansko jesen, pa me je prehitela biografija Alenke Bratušek (V svojih čevljih) in potem še Petra Čeferina (Nespodobni odvetnik). Ta mi je celo posodil nekaj sodnih spisov, tudi obsežni spis o primeru Perić, ki so mi bili v pomoč pri pisanju Leninovega parka. Izvedel sem ogromno novega, se naučil številnih detajlov.

Romana sem se tako zares lotil šele v začetku maja letos. Takrat sem se za mesec dni odpravil v Sarajevo, kjer sem dokaj intenzivno pisal, napisal sem približno 30 poglavij, nato še deset do septembra letos … Takrat se mi je zdelo, da mi gre dobro, saj sem imel še mesec dni časa, da zadevo zaključim …

Nato ste se odpravili v pisateljsko rezidenco v Novo mesto in ugotovili …

Da, 1. oktobra sem se odpravil v Novo mesto, in ko sem se 7. oktobra vračal domov, sem ugotovil, da sem zaključek romana zastavil popolnoma napačno. Založbi in Jelki sem sporočil, da mi romana do sejma ne bo uspelo dokončati in da naj nanj kar pozabijo.

Jelka me je prosila edino to, naj pripravim vsaj kakšno poglavje, da bodo na sejmu lahko vsaj z letakom napovedali knjigo, ki naj bi izšla enkrat pred koncem leta. Takrat sem si vzel dva dneva premora, samo zase, da vidim, kaj sploh lahko naredim. Začuda mi je spet steklo in knjigo sem dokončal do roka.

Foto: Ana Kovač

Jelka je vmes našla lektorico Katjo Klopčič, ki je bila pripravljena v tako kratkem času zlektorirati knjigo in je svoje delo odlično opravila, nato smo našli še tiskarja, ki je bil pripravljen knjigo namesto v 12 dneh natisniti v štirih.

500 urgentno natisnjenih izvodov je bilo prodanih takoj, zdaj čakamo še na preostalih 2.500 knjig.

Kako ste zmogli v tako kratkem času napisati toliko knjig?

Ne vem, no, pa saj ni bilo v tako kratkem času. Biografijo o Mileni Zupančič sem začel pisati konec leta 2016, tako da je to, kar kažem zdaj, rezultat dveh let in pol. Za biografiji so me klicali dokaj pozno, vsi pa so hoteli knjigo čim prej.

Zdaj živim samo od pisateljevanja in nimam luksuza odklanjati stvari, poleg tega me roki držijo na tesno … Kar pa ni slabo, te vsaj prisili k delu.

Roman Jezero je že preveden v angleški jezik. Kaj to pomeni za njegovo prihodnost in vašo željo o tem, da bi vam uspelo tudi v tujini?

Težko rečem. Z leti sem namreč ugotovil, da Slovenija v literarnem svetu nima omembe vrednega imidža. Za svet smo dokaj neugledna pokrajina. Nismo Bosna, Hrvaška ali Srbija, ki je za svet nekakšna eksotika, poleg tega so imeli vojno, kar se številnim zdi mikavno … Bosanski pisci na primer nimajo težav, s kakršnimi se spopadamo v Sloveniji.

Foto: Vid Ponikvar

Po eni strani nismo nič posebnega, po drugi pa spet smo. Naša imena, denimo, kdo od tujcev jih bo izgovarjal? To je zanje cela groza!

Pa še nekaj, nas, Slovence, ki smo majhni, zelo zanima, kaj se dogaja v tujini, medtem ko Nemcev in Angležev niti pod razno ne zanima, kaj se dogaja pri nas. V Angliji imajo samo odstotek prevodne literature, pa še to je bolj ali manj skandinavska.

Sprva se mi je zdelo, da z Jezerom v angleščini ne bo nobenih težav, meni se denimo zdi boljši od marsikatere skandinavske kriminalke, vendar je problem. Tujcem se ga ne da niti prebrati.

Skratka, roman je v angleščini, mi pa smo v fazi intenzivnega iskanja založnika. Menda pomaga, če imaš več knjig z istim junakom in če po tvoji knjigi posnamejo serijo. Druga knjiga je zdaj na trgu, morda pa se bo kaj premaknilo.

Nekaj zanimanja je že zdaj, se pa dogajajo tudi zabavne zadeve. Neki Egipčani so bili zelo zainteresirani za Jezero, in ko smo jim dali angleški prevod, so se potuhnili. Bojimo se, da jo bomo nenadoma našli v arabščini, ne da bi bil jaz sploh naveden kot avtor. Tudi to se lahko zgodi.

Foto: Vid Ponikvar

Kaj pa v Bohinju, koliko je zanimanja, da bi se roman Jezero razširil med tuje obiskovalce?

Ko sem bil pred časom v Centru Triglavskega narodnega parka v Stari Fužini, mi je direktorica omenila, da bi bilo super, če bi knjiga izšla v angleščini, saj da bi jo turisti v deževnih dneh z veseljem prebirali.

Če ne bo v kratkem prišlo do dogovora s kakšno tujo založbo, bom založbi Goga najverjetneje predlagal, da bi jo sami izdali. Vsaj v omejeni nakladi za potrebe tujih gostov v Bohinju.

Pa še nekaj, ko bo Slovenija čez, mislim, da štiri leta, častna gostja Frankfurtskega sejma, upam, da se bo Javna agencija za knjigo zganila. Do zdaj ni pokazala večjih apetitov po tem, da bi Jezero kaj posebej spromovirala.

V kakšni fazi je nastajanje televizijske serije, posnete po romanu Jezero? Koliko besede ste imeli pri avdicijah?

Kolikor vem, so včeraj začeli snemati. Pri avdicijah nisem imel večje besede, so se pa z mano posvetovali, videl sem tudi fotografije z avdicij in glede razdelitve vlog smo se bolj ali manj strinjali. Lahko rečem, da gre za A-ligo slovenskih igralcev.

Kdaj boste razkrili ime igralca, ki bo stopil v čevlje Tarasa Birse? Na knjižnem sejmu ste dejali, da gre za lik, ki je kombinacija vas in Clinta Eastwooda …

Ne vem, bo pa ime verjetno slej ko prej pricurljalo v javnost. Je pa to tema, ki zanima res veliko ljudi.

Foto: Vid Ponikvar

Koliko ste lahko sodelovali pri oblikovanju scenarija?

Tisto, kar sta Matevž Luzar in Miha Hočevar napisala, sem predelal in upam, da sta to tudi upoštevala.

Kakšna je časovnica za serijo?

Serijo naj bi posneli letošnjo zimo, na televiziji pa naj bi jo lahko spremljali prihodnjo jesen oziroma pred novim letom, kar bi se uskladilo s terminom dogajanja v romanu.

Koliko časa ste si zadali za promocijo Leninovega parka?

Ves december, januarja me že čaka priprava biografije Boža Dimnika.

Je biografija o Luki Dončiću, trenutno najbolj vročem slovenskem športniku, že na seznamu vaših prihodnjih projektov?

Ne vem (smeh, op. a.), mislim, da imamo še kar nekaj časa. Navsezadnje še 20 let ni star. Je pa res dober, pozitivno me je presenetil. Pričakoval sem, da se bodo tako spravili nanj, da ne bo mogel pokazati vsega, kar zna, pa zna in mu uspeva. Seveda spremljam vse tri slovenske legionarje, tudi Gorana Dragića in Anžeta Kopitarja.

Zakaj ste se odločili, da dogajanje v drugem delu postavite v park sredi Ljubljane?

Predvsem po zaslugi Janija Kovačiča, ki park opeva v eni od svojih skladb z istim imenom. Stalno mi je hodila po glavi. Mislim, da je on napisal besedilo, Jonas Žnidaršič pa glasbo. Ko sem razmišljal o tem, kam bi postavil umor, je park izstopil iz spomina.

Zanimivo je tudi to, da je park štirikrat zamenjal ime, od Leninovega, parka Ajdovščine do Argentinskega in zdaj na pol Argentinskega in na pol Parka slovenske reformacije. Zdi se mi, da to kaže na bolečino slovenskega naroda. V vseh štirih imenih se skriva neka patalogija. No, z Leninom sem hotel tudi malo provocirati …

Ste z enim delom možganov že pri iskanju naslednje lokacije za naslednji roman?

Da, v Sarajevo sem odpotoval tudi zato, ker sem bil prepričan, da se bo tretji del romana dogajal tam. Naivno sem si mislil, da lahko povem resnico o Sarajevu, ki bi bila zanimiva tudi za tujino. Izkazalo se je, da so stvari precej bolj zapletene, kot sem si mislil. Ugotovil sem, da stvari tudi meni niso čisto jasne.

Foto: Vid Ponikvar

Mislim, da naslednja lokacija ne bo Sarajevo. Sprva sem to že omenil v Leninovem parku, pa sem naknadno izločil. Ponuja se tudi možnost, da bi Taras dal odpoved in odprl svoj s. p. Vse je mogoče ...

Pričakovala sem, da boste izbrali Maribor, tam ste rojeni, tam ste obiskovali srednjo šolo, blizu je tudi vaš domači Lenart v Slovenskih goricah …

Tudi o tem sem razmišljal, a sem ugotovil, da imam tudi v Mariboru včasih podobne občutke kot v Sarajevu (smeh). Vedno manj mi je jasno.

Zadnje obdobje ste preživljali tudi po zaporih, v Celju ste bili menda. Za kakšen projekt je šlo?

Javna agencija za knjigo je pripravila projekt z naslovom Vključujemo in aktiviramo. Gre za delo z ranljivimi skupinami, nekdanjimi odvisniki … Meni so dodelili zapor za mladoletne v Celju. Leto dni sem v zapore hodil enkrat tedensko in z zaporniki preživljal po tri ure. Tisto, kar smo ustvarili, smo pozneje objavili v zborniku z naslovom Pot k svobodi.

Šlo je za zelo zanimivo izkušnjo. Mislil sem, da jo bom lahko uporabil že v tej knjigi, a na koncu za to ni bilo potrebe.

So vas predstavili kot nekoga, ki je v Bohinju obglavil človeka (umor iz romana Jezero)?

Da, kar sam sem se predstavil, pokazal sem jim tudi diapozitive s Himalaje. Prvo srečanje smo posvetili skandinavskemu tipu kriminalke. Pogledali smo si film Dekle z zmajevim tatujem, obravnavali pa smo tudi mojo knjigo.

Pripeljal sem tudi številne goste, od Milene Zupančič do Vlada Kreslina pa tudi Dorijana Keržana, direktorja Nacionalnega forenzičnega laboratorija … Takrat je bilo najbolj zanimivo, saj je njegov laboratorij približno dve tretjini teh ljudi spravil za zapahe. Razvila se je precej živahna debata.