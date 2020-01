Neverjetno: vsako minuto izdelajo 52 tisoč legokock

Le kdo se v otroštvu ni igral z legokockami? To je igrača, ki nima ne roka trajanja ne starostne omejitve. In prav danes praznujemo svetovni dan legokock – najbolj priljubljene in najbolje prodajane igrače vseh časov.

Letos legokocke praznujejo že 71 let. Lego izvira iz danske besede leg godt, kar pomeni dobro igranje. Idejo za priljubljeno igračo je dobil danski mizar Ole Kirk Christiansen. Izgubil je posel in začel izdelovati igrače iz ostankov lesa. Kmalu je les zamenjal za plastiko, uvedel univerzalni sistem sestavljanja in uspeh je bil tukaj. Danes v tovarni vsako uro izdelajo tri milijone legokosov, to je kar 52 tisoč na minuto.

Legokockam v čast se bo v nakupovalnih središčih v Mariboru, Ljubljani in Celju odvil največji legofestival pri nas. Vse do sredine februarja bodo na ogled postavljene ogromne skulpture iz legokock. Med drugim tudi deset kilogramov težak pelikan, ki so ga izdelovali kar 15 ur.

Otroci bodo lahko svojo domišljijo in kreativnost razvijali v legodelavnicah, konec tedna pa bodo potekala tudi zabavna tekmovanja, kjer si bodo otroci lahko priborili lepe legonagrade.