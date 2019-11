V Ljubljani na ogled veličastne kreacije iz legokock #foto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ta konec tedna je pisan na kožo vsem malim in velikim ljubiteljem legokock. Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani so namreč na ogled postavljene številne zanimive legokreacije, ki še posebej najmlajšim obiskovalcem narišejo navdušene nasmehe na obraze.

Trenutno v prestolnici poteka dvodnevni dogodek Planet kock, ob katerem največjim ljubiteljem legokock zagotovo zaigra srce. Gre za največjo razstavo legokreacij pri nas, ki jo organizira Kocke klub v sodelovanju z zunanjimi partnerji in razstavljavci iz vse Evrope.

A razstava dih jemajočih umetnin in legokock je le delček celote. Obiskovalci se namreč lahko zabavajo tudi v različnih igralnicah, na številnih delavnicah in tekmovanjih, na voljo so jim tudi izobraževanja v legorobotiki.

Nekaj utrinkov iz Planeta kock si lahko ogledate v priloženi fotogaleriji in videu.

