Legokocke za odrasle, ki delujejo protistresno

Že zdavnaj je postalo povsem sprejemljivo, da se z legokockami igrajo tudi odrasli, ne nazadnje je tudi sam proizvajalec na trg poslal že vrsto kompletov, ki so po zahtevnosti bolj kot za otroke primerni za njihove starše. Še več, na svetovnem spletu je splošno znana in sprejeta kratica AFOL, ki označuje odraslega oboževalca legokock (v angleščini Adult Fan Of Lego).

Pred kratkim pa je kampanjo na platformi za množično financiranje IndieGoGo več kot uspešno končal nov legokomplet - Lego Forma.

V kompletu so različne vrste kock, s katerimi zgradimo skelet ribe, ter papirnata "koža" ribe, ki jo lahko pobarvamo, kakor želimo, preden skelet iz kock oblečemo vanjo in ribo s pomočjo ročice poženemo v gibanje.

Gradnja s kockami je v tem kompletu prav tako pomembna kot barvanje, ki so ga povzeli po pobarvankah za odrasle. Te so v zadnjem času postale izjemno priljubljene, ker naj bi delovale protistresno, na to pa so računali tudi snovalci novega Legovega kompleta. "Z njim želimo spodbuditi ustvarjalnost ljudi in obenem zmanjšati učinke vsakodnevnih pritiskov," so pojasnili.

