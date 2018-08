V Ljubljani največji Lego festival do zdaj #video #foto

V petek so v največjem nakupovalnem središču v Ljubljani odprli največji Lego festival do zdaj. Na njem lahko otroci in tisti, ki še niso izgubili otroka v sebi, do 4. septembra svojo ustvarjalnost izrazijo ob sestavljanju kock v igralnicah, razporejenih po nakupovalnem središču Citypark.

Foto: Bojan Puhek

Več kot sto kilogramov težke skulpture

Obiskovalce nakupovalnega središča med sprehajanjem po "nakupovalnih ulicah" pozdravljajo tudi ogromne skulpture iz kock, nekatere med njimi so tako velike, da tehtajo celo več kot sto kilogramov.

Foto: Bojan Puhek

Foto: Bojan Puhek

Foto: Bojan Puhek

Lego tekmovanja za otroke in odrasle

Za obiskovalce vsak dan ob 11. in 18. uri pripravljajo tudi posebna tekmovanja, na katerih se lahko otroci preizkusijo v hitrostnem sestavljanju, iskanju zlatih kock, sestavljanju srčkov iz kock Lego friends, izdelovanju lastne legokreacije, postavljanju poligonov Lego technic in drugih zabavnih igrah, v katerih bodo najbolj inovativne in dovršene kreacije nagrajene. Mimogrede, tekmovanja niso rezervirana le za otroke, tudi starši se lahko namreč pozabavajo s sestavljanjem.

Foto: Bojan Puhek

Po Ljubljani še Maribor in Celje

Podoben Lego festival so v Cityparku gostili pred dvema letoma, ko je v ustvarjalnem igranju s kockami uživalo kar deset tisoč otrok, letos pa pričakujejo še več obiskovalcev. Po Cityparku bo Lego festival od četrtka, 6. septembra, do ponedeljka, 17. septembra, še v Europarku Maribor in v Citycentru Celje, kjer bodo legokocke otroke razveseljevale od srede, 19. septembra, do nedelje, 30. septembra.

