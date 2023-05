Nagrada desetnica Andreju Predinu za knjigo Arlan pod preprogo

V Društvu slovenskih pisateljev (DSP) so nocoj podelili nagrado desetnica za izvirno otroško in mladinsko leposlovje. Prejel jo je Andrej Predin za knjigo Arlan pod preprogo, ki jo je ilustriral Peter Škerl. Kot je v utemeljitvi med drugim zapisala žirija, je Arlan pod preprogo "nenavadno, uspelo literarno dejanje".

Po mnenju žirije daje zgodba o dečku, ki je pozabil svoje ime, imenitno sporočilo, da se z drznostjo, pogumom, pravičnostjo in zaupanjem vase vse še lahko spremeni na bolje in veselje premaga strah, celo več, vsi lahko spet verjamejo modrecu ali modrecem, njihovim nasvetom. In še več: vsakdo si lahko privošči potuhtati, kar govori sporočilo, da stvari obstajajo, tudi če so očem skrite ali pa se pretvarjamo, da jih ni.

Predin zgodbo pripoveduje z asociacijami na svet, ki je nekje drugje, na svet, v katerem so na obali našli utopljenega dveletnega dečka begunske družine, Peter Škerl pa jo pospremi s sugestivnim podobjem nesimpatičnih bitij in krajev.

"Po branju Arlana pod preprogo se zdi, da preudarna, natančna dikcija zgodbe noče biti izpisana v slogu žanra feel good, ampak vabi na drugo miselno pot, mladega bralca poskuša napotiti k postavljanju vprašanj o svetu, ki se od klasičnega pravljičnega sveta pomembno razlikuje. Pa vendar, tudi soočanje z velikimi, včasih napornimi temami in izzivi ima lahko srečen konec, zapolnjen z veseljem, sprejemanjem različnosti, prijateljstvom in ljubeznijo," je v utemeljitvi nagrade za knjigo, ki je izšla lani pri Morfemplus, še zapisala žirija.

Andrej Predin (1976) je publicist, urednik na kulturnem uredništvu Dela in pisatelj, ki piše zlasti za otroke. Za realistični mladinski roman Na zeleno vejo (2007) je bil leta 2008 nominiran za nagrado večernica. Odraslim je namenil romana Učiteljice (2010) in Prihodnost, d. o. o. (2014). Leta 2013 je izdal delo Gnusna kalnica (ilustriral jo je Adrijano Janežič), ki na humoren način predstavlja okoljsko problematiko. Sledila je serija kratkih fantastičnih zgodb o predšolski deklici Mici, ki jo je ilustriral Marjan Manček.

Leta 2015 je izdal pesnitev Čebula Grdula, slikanico je ilustriral Rok Predin. Vesoljčki (2020) prav tako, kakor večina avtorjevih del, spadajo v fantastično prozo; ilustracije je znova prispeval Rok Predin. Doslej so bila tri njegova dela nominirana za desetnico: leta 2014 Gnusna kalnica, leta 2015 Mica pri babici: Čarobni cilinder in leta 2021 Vesoljčki.

Za nagrado desetnica, ki je vredna dva tisoč evrov, so bili letos nominirani še Tina Arnuš Pupis, Jana Bauer, Cvetka Bevc, Vinko Möderndorfer, Maša Ogrizek, Sebastijan Pregelj, Andrej E. Skubic, Bina Štampe Žmavc in Anja Štefan.

Izbor del, ki ustrezajo pravilniku o nagradi desetnica, je tudi letos pripravila Dragica Haramija, o nominiranih delih pa je odločala žirija v sestavi Aksinja Kermauner (predsednica), Igor Bratož, Nataša Konc Lorenzutti, Majda Koren in Magdalena Svetina Terčon.