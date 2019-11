Mladost v močvirju: vnukinja Miška Kranjca po stopinjah svojega dedka

"To je moja povest o dobrih ljudeh, prijaznih vaseh, osamljenih razpotjih, prostranih njivah, skritih močvirjih in tistih poteh, kjer je nekoč hodil moj ded, pisatelj Miško Kranjec," je fotografinja Mankica Kranjec povedala o razstavi Po stopinjah mojega deda, v kateri s 30 vizualnimi podobami predstavlja motive slikovitih prekmurskih ravnic, kjer je njen dedek preživljal svojo mladost v močvirju.

Nekaj fotografij, ki so del razstave:

"Iskala sem jutranje meglice na presunljivih ravnicah panonskega sveta, ko sem še pred jutranjim krikom sosedovega petelina s škornji brodila po blatu prekmurskih njiv." Foto: Mankica Kranjec Leseni okvirji, v katerih so razstavljene fotografije, sta Mankica in njena mama Viktorija, ki ji je med drugim pomagala tudi pri postavitvi razstave, iskali pri starinarjih po vsem Prekmurju in drugod po Sloveniji. Večino sta našli pri starinarjih v zaprašenih kotih sob starinarnic in starih prekmurskih hiš. Foto: Mankica Kranjec "V iskanju dedovih stopinj sem odkrivala svoje korenine in odgrinjala tiste plasti njegovega življenja, ki so mi bile do zdaj še neznane." Foto: Mankica Kranjec

Ime je dobila po prababici

Mankica Kranjec dedka ni nikoli osebno spoznala, saj je umrl dve leti pred njenim rojstvom. Vse življenje pa ga že spoznava skozi pripovedovanja ljudi, ki so se z njim srečali, je pojasnila, zlasti ji ga je približal oče Matjaž skozi zelo osebne zgodbe in spomine. Fotografinja ponosno nosi tudi staro prekmursko ime Mankica, ki ga je dobila po dedkovi mami. Ime se pojavlja v več knjigah, najpogosteje pa v Kranjčevem znamenitem romanu Strici so mi povedali.

Družinsko popotovanje po Prekmurju

Razstavljene fotografije je dopolnila s citati iz dedkovih knjig in jih opremila s spomini in zgodbami svojega očeta Matjaža. Foto: Mankica Kranjec "Čeprav sem v Prekmurje z družino v preteklosti odhajala pogosto, pa so bili to običajno vedno krajši obiski. Zato sem si lansko poletje vzela čas, da doživim tisto pravo življenje med ravnicami, spim na postelji iz sena, in dolge poletne dneve preživljam med krasnimi ljudmi. Z mamo, očetom in našim psičkom Bluesom smo skupaj prepotovali Prekmurje po dolgem in počez," je pojasnila, "tam sem spoznavala tisti izjemni svet, ki ga moj ded opisuje v literarnih delih".

Nobenega dvoma ni bilo, da bo razstava premiero doživela v Prekmurju. Junija letos so jo odprli v paviljonu Expano pri Murski Soboti, kjer je naletela na toliko zanimanja, da so jo kar dvakrat podaljšali. Ta petek svojo pot nadaljuje v galeriji Odprto obrobje v Murski Soboti, fotografije pa bodo v prihodnjem letu razstavljene tudi po drugih krajih Slovenije in širše.

