Turistični plakati, ki razkrivajo podobo Slovenije iz nekih drugih časov #video #foto

Slovenija, smučarska dežela. Prva jugoslovanska fotorazstava v Ljubljani. Zdraviliški hotel Palace v Portorožu blizu Trsta. Zdaj si je v Ljubljani mogoče ogledati zanimivo razstavo plakatov, ki so v času Kraljevine Jugoslavije in zgodnje SFRJ oglaševali turizem in dogodke v Sloveniji.

Narodna galerija je v sodelovanju z veleposlaništvom Italije v Sloveniji in Italijanskim inštitutom za kulturo v Ljubljani pred kratkim odprla razstavo, na kateri predstavlja izbor 52 plakatov, ki so nastali med letoma 1920 in 1960 in so iz Zbirke Salce iz Trevisa.

Glaico Cambon: Portorož blizu Trsta, Zdraviliški hotel Palace, 1912 Foto: Museo Nazionale Collezione Salce, Treviso

Na ogled so turistični plakati, ki promovirajo Slovenijo, njene naravne lepote, zdravilišča in letovišča, prireditveni plakati, ki so poskrbeli za promocijo sejmov, kongresov, kulturnih in športnih prireditev, ter komercialni plakati.

Peter Kocjančič: Prva jugoslovanska fotorazstava v Ljubljani na Velesejmu, 1932 Foto: Museo Nazionale Collezione Salce, Treviso

Del razstave je posvečen tedanjemu oglaševanju industrijskih izdelkov: na ogled so plakati za pivo Union, parfumerijo Gregorić, pralna mila Perion in izdelke za lase Piccadilly.

Ne le Jugoslavija, na plakatih samostojno nastopa tudi Slovenija

Plakati so opremljeni z napisi v različnih jezikih, še posebej tisti, ki so bili namenjeni promociji ljubljanskega Velesejma in letoviških krajev.

Evgen Šajn: Ljubljana kliče: XII. mednarodni velesejem v Ljubljani, 4.–13. junij 1932 Foto: Museo Nazionale Collezione Salce, Treviso

Ivan Vavpotič: Jadranska razstava. Sejem v Ljubljani, Jugoslavija, 5.‒16. september 1935 Foto: Museo Nazionale Collezione Salce, Treviso

Zanimivo je slediti predstavljanju Slovenije, ki je bila tedaj del Kraljevine Jugoslavije oziroma Socialististične federativne republike Jugoslavije, pa vendar njeno ime na nekaterih plakatih nastopa samostojno, ponekod pa je jasno zapisano, da spada v okvir jugoslovanske države.

Ratomir Pešić: Bled Jugoslavija, 1958 Foto: Museo Nazionale Collezione Salce, Treviso

Janez Trpin: Slovenija, 1939 Foto: Museo Nazionale Collezione Salce, Treviso

Del zbirke navdušenega zbiratelja iz Trevisa

Plakati so del zbirke, ki jo je ustvaril Ferdinando Salce iz Trevisa. Foto: Museo Nazionale Collezione Salce, Treviso Plakate so ustvarili različni umetniki, med njimi izstopa v Italiji naturaliziran Avstrijec Franz Lenhart, oblikovalec in promotor znamenitih gorskih letovišč v Dolomitih. Med tržaškimi umetniki so izbrana dela Argia Orella, Uga Flumianija in Glauca Cambona, slovenske umetnike zastopajo fotograf Peter Kocjančič, tiskarski mojster Evgen Šajn, arhitekta Herman Hus in Janko Omahen, vsestranski Ivan Pengov, slikar Rudi Gorjup, predstavnik uporabne grafične umetnosti Janez Trpin ter slikar, grafik in prvi dekan ljubljanske Akademije za upodabljajoče umetnosti Božidar Jakac.

Vse predstavljene plakate je zbral Ferdinando (Nando) Salce (1878‒1962) iz Trevisa. Rodil se je v premožni družini trgovcev s tekstilom in že kot mladenič začel zbirati plakate.

Njegova zbirka je ob koncu narasla na 24.580 kosov, ki jih je leta 1961 z volilom namenil italijanski državi. Danes bogata zbirka domuje v specialnem muzeju v Trevisu (Museo nazionale Collezione Salce).

