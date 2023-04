Mednarodni dan knjig za otroke s pozivom k spoštovanju vseh knjig

"Nikoli ne zahtevaj mojega uničenja in ne dovoli niti, da to stori kdo drug," grški pisatelj ob dnevu knjig za otroke poziva mlade bralce.

Grški pisatelj Iliopoulos uvede poslanico z besedami: "Jaz sem knjiga. Ti si knjiga. Vsi smo knjige. Moja duša je zgodba, ki jo pripovedujem. Vsaka knjiga pripoveduje svojo zgodbo... Vsaka izmed nas je edinstvena. Vsaka od nas je upravičena do tvojega spoštovanja, do tega, da jo bereš brez predsodkov, do mesta v tvoji knjižnici."

"O meni imaš lahko svoje mnenje. Prebrano lahko raziskuješ, presojaš, imaš tudi pripombe. Lahko me vrneš na polico ali pa me stisneš tesno v svoj objem in z menoj odpotuješ zelo daleč. Toda nikoli ne dovoli, da me kdo vrže stran ali da me pošlje na drugo polico. Nikoli ne zahtevaj mojega uničenja in ne dovoli niti, da to stori kdo drug," grški pisatelj ob dnevu knjig za otroke poziva mlade bralce.

Letos pod geslom Jaz sem knjiga, preberi me

Praznovanju dneva knjig za otroke – letos pod geslom Jaz sem knjiga, preberi me – se tudi letos pridružujejo Slovenska sekcija IBBY, Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, revija Otrok in knjiga ter Sekcija za otroško in mladinsko književnost pri Društvu slovenskih pisateljev (DSP). Prireditev bo v sredo, 5. aprila, zvečer v prostorih DSP.

Po pozdravnih nagovorih predstavnikov vseh soorganizatorjev bosta v. d. direktorice Javne agencije za knjigo RS Katja Stergar in kurator slovenskega gostovanja na sejmu v Frankfurtu Miha Kovač predstavila stanje, načrte in obete za gostovanji Slovenije na sejmih v Frankfurtu 2023 in Bologni 2024, piše na spletni strani Slovenske sekcije IBBY, kjer obenem opozarjajo na poseben sklad, ki so ga ustanovili na mednarodni ravni za otroke v stiski na kriznih območjih.

Mednarodna zveza za mladinsko književnost IBBY je 2. april za mednarodni dan knjig za otroke razglasila na mednarodnem kongresu leta 1966 v Ljubljani. Odtlej za ta dan vsakič druga nacionalna sekcija pripravi plakat in poslanico. Leta 2020 je čast pripadla pisatelju Petru Svetini, ki je pri pripravi plakata sodeloval z ilustratorjem Damijanom Stepančičem.

Prvič so poslanico zaupali slovenskim ustvarjalcem že leta 1968, ko jo je spisal pisatelj France Bevk, leta 1970 pa pisateljica Ela Peroci. Leta 1997 pa je Slovenska sekcija IBBY pripravila poslanico Otroštvo je poezija življenja. Poezija je otroštvo sveta, ki jo je napisal pesnik Boris A. Novak, plakat pa je ustvaril Matjaž Schmidt.