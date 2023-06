Zaradi nehumanih razmer omedlelo več članov kraljeve garde #video

Po poročanju televizije CBS so omedleli vsaj trije člani britanske kraljeve garde, nekatere so odnesli na nosilih.

Na nehumane razmere se je na svojem profilu na Twitterju odzval tudi princ William, ki je zapisal: "Najlepša hvala vsem vojakom, ki so se danes zjutraj v vročini udeležili Polkovnikove vaje. Pogoji so bili težki, vendar ste vsi opravili res dobro delo. Hvala vam."

Kasneje je še dodal, da gredo zahvale za "trdo delo in priprave na takšen dogodek, še posebej v današnjih razmerah, vsem sodelujočim".

Conducting the Colonel's Review of the King's Birthday Parade today. The hard work and preparation that goes into an event like this is a credit to all involved, especially in today’s conditions. pic.twitter.com/IRuFjqyoeD