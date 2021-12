Koprski park je osvojil prestižno arhitekturno nagrado #foto

Arhitekti, ki so zasnovali park ob semedelski promenadi v Kopru, so si pripeli še eno pomembno priznanje.

Park ob semedelski promenadi v Kopru, ki so ga odprli leta 2018, je od svojega nastanka dobil že kar nekaj zvenečih mednarodnih priznanj in pohval, najnovejše priznanje pa je prispelo pred kratkim. Park, ki so ga zasnovali v arhitekturnem biroju Enota, je namreč eden od zmagovalcev na letošnji podelitvi arhitekturnih nagrad World Architecture Festival Awards.

Foto: Enota arhitekti

Koprski park je slavil v kategoriji Landscape - Nature Context oziroma krajinskih arhitekturnih rešitev in ureditev, so sporočili iz biroja Enota.

Več fotografij:

Arhitekti so poudarili, da je festival, na katerem so prejeli nagrado, eden najprestižnejših dogodkov, posvečenih arhitekturi. "Vsako leto se na festivalu zberejo oblikovalci z vsega sveta in na tridnevnem dogodku predstavljajo svoje projekte in arhitekturne prakse," so pojasnili ter dodali, da je bila tema letošnjega festivala Ponastavitev mesta: ozelenitev, zdravje in urbanizem.

