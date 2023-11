V organizaciji društva Junaki 3. nadstropja bo drevi v Festivalni dvorani dobrodelni koncert s številnimi priznanimi glasbeniki, ki bodo letos že četrtič povezali naša srca za pomoč otrokom, obolelim za rakom. Zbrana sredstva bodo namenili nakupu analizatorja za določanje in raziskovanje krvne slike, so sporočili iz društva.

Na koncertu se bodo zvrstila znana imena slovenske glasbene scene, ki jih bodo s svojo glasbo spomnila na obdobja, ko smo odraščali, se zaljubljali ter doživljali srečne in manj srečne trenutke, so zapisali v sporočilu za javnost.

Skupaj s člani društva in zaposlenimi na hemato-onkološkem oddelku bodo obiskovalci lahko prisluhnili Čukom, Modrijanom, Tanji Žagar, Darji Švajger in mnogim drugim, ki so se velikodušno odzvali vabilu organizatorke Jolande Ravnikar, so navedli.

Poljubni znesek lahko obiskovalci koncerta donirajo ob vstopu v koncertno dvorano.

Čeprav se koncerta ne boste udeležili, lahko Junake kljub temu finančno podprete

Vse, ki se koncerta ne morejo udeležiti in si Junake kljub temu želijo finančno podpreti, vabijo k donaciji prek spletne strani društva ali SMS-sporočila JUNAKI5 na 1919, s čimer otrokom prispevajo pet evrov. Zbrana sredstva bodo namenili nakupu analizatorja za določanje in raziskovanje krvne slike.

Društvo Junaki 3. nadstropja združuje starše otrok, obolelih za rakom. Povezala jih je zahrbtna bolezen, združene pa ohranja želja po nudenju podpore vsem, ki so kadarkoli obiskali hemato-onkološki oddelek Pediatrične klinike Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani.

Društvo omogoča najrazličnejša doživetja za Junake, s katerimi jim popestrijo težko obdobje zdravljenja. Ne pozabljajo niti na starše in svojce, ki se srečujejo ali so se srečali z boleznijo svojega otroka. Vsako leto namreč organizirajo vikend žalujočih mamic, vikend žalujočih atijev in memorial za vse otroke, ki so za rakom umrli.

Med letom s številnimi dobrodelnimi akcijami zbirajo sredstva za nakup nujno potrebnih aparatov na oddelku in za denarno pomoč družinam otrok z rakom. Trenutno se lotevajo največjega in najdaljšega projekta do sedaj – na oddelku bodo uredili prostor za gibalno terapijo, povečali prostore bolnišnične šole, kjer se izobražujejo hospitalizirani otroci, in povečali igralnico.

V sklopu svojih projektov med drugim ozaveščajo tudi o nujno potrebnem dodatnem kadru na oddelku, nas učijo, kako pristopiti k obolelim in njihovim družinam, ter si uspešno prizadevajo tudi za spremembe zakonodaje. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je prej namreč določal, da je brezplačno sobivanje enega od staršev v zdravstvenem zavodu z bolnim otrokom mogoče le do starosti vključno petih let – danes zaradi posebnega staleža to velja za starše otrok do vključno osemnajstega leta.