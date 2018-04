Česa pri mešanju koktajlov nikoli ne smete storiti?

1. Najbolj "in" sestavina je gin

Gin je žgana pijača, ki se jo pridobiva tako, da se v alkohol, običajno destiliran iz žita, namoči brinove jagode in druge začimbe, nato pa se ga prekuha. In prav koktajli, narejeni iz gina, bodo znova velik hit letošnjega poletja. "Pravzaprav gin že kar zadnja tri leta nekako kraljuje na sceni. Super pri njem pa je to, da ga lahko kombiniramo na tisoč in en način," pove Denis.

2. Manj je več

Če želite eksperimentirati in se ne želite držati ustaljenih receptov, se obvezno držite pravila, da je manj več. Če boste namreč v kozarec nametali vse pijače, ki so vam sicer posamično všeč, bo pijača vse prej kot okusna. "Priporočam, da ste res previdni pri izbiri okusov, kajti dovolj je že ena malenkost, za katero morda misliš, da bi se skladala, pa lahko v resnici pokvari ves koktajl in ga nihče ne bo z užitkom popil," svetuje sogovornik in poudarja, da je glavna napaka pri domačem mešanju koktajlov ravno pretiravanje.

Nasvete, kako zmešati res dober koktajl, je izdal profesionalni barman Denis Krupić. Foto: Facebook

Sicer pa tudi tekmovalce šova The Biggest Loser Slovenija čaka kar nekaj zanimivosti. Me drugim se bosta skupini pomerili v pitju koktajlov. Ali bo komu izmed tekmovalcev končno uspelo dobiti imuniteto, pa za zdaj še ostaja skrivnost. Ker bo sladke kalorije iz pijače treba porabiti, bo sledil trening z Natašo in Janom, kjer se jim bosta pridružila tudi akrobata. S preskokom kar petih tekmovalcev jih bosta osupnila, ali bo kateremu izmed naših junakov kljub odvečnim kilogramom uspela katera od akrobatskih prvin, pa preverite že nocoj ob 21.05 na Planet TV.

3. Uporabljajte čim bolj naravne sestavine

Pri koktajlih je tudi priporočljivo, da namesto kupljenih sokov raje posežete po naravno stisnjenih sokovih in sadnih pirejih, ki jih naredite tako, da pretlačite oziroma spasirate sveže sadje. Denis namiguje: "Izogibajte se dodatnim sladilom, umetnim sirupom … Morda so koktajli z njimi sicer videti malo lepše kot tisti s sadnim pirejem, a velikokrat je tako, da je koktajl zelo dober, tudi če na prvi pogled ni videti zelo lep."

Tudi letošnje poletje bo priljubljen gin. Foto: Ana Kovač

4. Koktejl izberite glede na priložnost oziroma družbo

Denis pravi, da je idealna pijača za ženski večer cosmopolitan, katerega glavne sestavine so vodka, Triple sec (pomarančni liker) in brusnični sok. Če gre za druženje moških, pa bi morda izbral gin tonic. Ima tudi predlog za romantični večer v dvoje: "Izberite kakšen ne premočen koktajl, ki bo oba ravno prav sprostil. Na primer takšen je old fashion, ki temelji na viskiju."

Sicer pa bodite pri pitju alkohola zmerni in ne pretiravajte. Tudi pri tem se držite pravila, da je manj več.

Preberite tudi: