Zmagoviti okusi na vaši mizi #nagradnaigra

Foto: Shutterstock

Biti gostitelj je včasih zelo stresno. Ob pripravi hrane moramo pogosto skrbeti še za dobro vzdušje za mizo. Zmagovalno kombinacijo za večer s prijatelji ne glede na priložnost predstavljajo fini krožniki, na katere razvrstimo slastne kombinacije okusov. Poleg tega, da so enostavni za pripravo, je njihova prednost tudi ta, da jih lahko pripravite vnaprej. In ko pridejo gosti, se z njimi usedemo za mizo, brez skrbi za pripravo hrane.

Narezki so uporabni tako za glavno jed, ki jo postrežete ob druženju s prijatelji, kot tudi za predjed, ki zadovolji izbrano družbo, medtem ko na primer čaka, da se žar segreje in do izraza pridejo vaše žar mojstrovine. Vsi ljubitelji zadnjega se s sodelovanjem v nagradni igri še vedno lahko potegujete za vrhunske žar nagrade.

Od suhomesnatih izdelkov in sira do sveže zelenjave in sadja

Foto: Shutterstock

Narezki so nekaj, kar ugodi široki množici, poleg tega pa gostitelja razbremeni obilice dela, ki bi ga sicer lahko imel s kuhanjem in pripravo hrane za prijatelje. Njegova priprava je umetnost, ki združuje različne arome, teksture in barve na enem krožniku. Ko ga pripravljamo, imejmo v mislih uravnoteženost in raznolikosti sestavin.

Začnimo s suhomesnatimi izdelki in sirom, ki pogosto predstavljajo osnovno sestavino narezka. Različne vrsta sira se odlično ujemajo s suhomesnatimi izdelki. Od mehkega kozjega sira do trdega in staranega sira – možnosti so neskončne.

Foto: Shutterstock

Tudi če nimate velikega znanja o različnih kombinacijah suhomesnatih izdelkov in sirov, je izbira več kakovostnih vrst mesa in sirov ključnega pomena za pripravo vrhunskega narezka.

Pohvalijo se lahko z nazivi Šampion, ki so jih prejeli na letošnjem mednarodnem ocenjevanju AGRA. Med šampioni so: kmečki želodec, savinjski želodec, pršut, primorski zašinek in kmečka salama.



Foto: Celjske mesnine

Foto: Celjske mesnine

Vsak izmed izdelkov nosi svojo zgodbo, povezano z naravo, tradicijo in okusi Slovenije. Preizkusite jih in se prepustite edinstvenim kulinaričnim doživetjem, ki združujejo preteklost, sedanjost in prihodnost. Slovenija je znana po svoji bogati kulturni dediščini, ki se odraža tudi v kulinaričnih tradicijah. Ena izmed najpomembnejših sestavin slovenske kulinarike so mesnine, ki jih pripravljajo na različne načine in prihajajo iz različnih delov države. Ko gre za najboljše suhomesnate izdelke, se odločite za izdelke z´dežele iz Celjskih mesnin.Med šampioni so:Vsak izmed izdelkov nosi svojo zgodbo, povezano z naravo, tradicijo in okusi Slovenije. Preizkusite jih in se prepustite edinstvenim kulinaričnim doživetjem, ki združujejo preteklost, sedanjost in prihodnost.

Narezku dodajte svežino in hrustljavost z raznoliko izbiro sveže zelenjave in sadja. Korenje, kumare, paprike in češnjevi paradižniki lepo dopolnijo vsak prigrizek. Medtem bo sezonsko sadje dodalo sladkobo, osvežitev in kontrast slanim suhomesnatim izdelkom. Za pridih elegance dodajte oreščke in grisini palčke.

Foto: Shutterstock

Če so v vaši družbi tudi taki, ki mesa ne jedo, predlagamo različne vrste doma pripravljenih namazov in različnih kremnih sirov. V pekarni kupite dve ali tri različne vrste kruha, ki ga lahko popečete, preden ga postavite na mizo, in morda krekerje z zelišči. Popečen kruh postavite poleg namazov.

Tako pripravljena miza bo gostom zagotovo omogočila, da ustvarijo čisto svojo kombinacijo okusov.

Nasveti za sestavljanje narezka

Priprava takšne pogostitve je priložnost za izražanje kreativnosti in hkrati kombiniranje različnih vrst okusov, tekstur in barv. Poskrbite, da bodo različne sestavine narezka zagotovile uravnoteženost okusov – od slanega in sladkega do pikantnega, od hrustljavega do takšnega, ki se v ustih kar stopi.

Sestavine razporedite tako, da ustvarite privlačne vizualne vzorce. Igrajte se z barvami, kontrasti in oblikami. Naj vas prevzame domišljija! Ves čas pa imejte v mislih, da manj je več, ne pretiravajte s preveliko količino sestavin. Upoštevajte tudi prehranske navade gostov in jim ponudite tudi vegetarijanske ali veganske možnosti.

Foto: Shutterstock

Uporabite različne oblike krožnikov, posodic in lesenih desk, da napolnite mizo tako, da se ji gostje ne bodo mogli upreti.

Vzemite si minuto časa, preden se "zapodite" v hrano

Ko hrano postavite na mizo, si vzemite trenutek za razlago, kaj ste pripravili. Na kratko predstavite predvsem tiste jedi, ki morda niso vsakdanje, da se izognete ugibanju. Vaši prijatelji bodo tako lahko samo sestavili svoje najljubše okuse.

Odlična hrana, odlična družba – kaj še potrebujete za prijeten večer?

Izdelki z'dežele so ponosni dobitniki zlate medalje Foto: Celjske mesnine Celjske mesnine so podjetje s tradicijo in bogatimi izkušnjami. Njihov najpomembnejši cilj je ponuditi pestro izbiro okusnih izdelkov visoke kakovosti in domačega pristnega okusa. Dolgoletne izkušnje in naložba v znanje jih danes uvrščajo na vrh proizvajalcev mesa in mesnih izdelkov. Na 44. mednarodnem ocenjevanju mesa in mesnih izdelkov je podjetje Celjske mesnine, d. o. o., od vseh udeležencev ocenjevanja zbralo največ točk ter si z osvojitvijo petih šampionov, 18 zlatih, 42 srebrnih in štirih bronastih medalj zagotovilo posebno priznanje za tržno ponudbo mesa. Kakovost izdelkov spremljajo in potrjujejo s standardi HACCP in IFS. Spremljajte Celjske mesnine: Instagram Facebook

Foto: Celjske mesnine