Sočna rebrca na žaru, po katerih si boste obliznili vse prste #nagradnaigra

Pečenje svinjskih reber na žaru ni več rezervirano le za Ameriko, saj se je ta okusna specialiteta razširila tudi pri nas. Sočna in mehka svinjska rebra , ki se lepo ločijo od kosti in topijo v ustih, so prava poslastica, ki bo obogatila vsako poletno zabavo.

Foto: Getty Images

Svinjska rebra z žara so okusna specialiteta za pravo poletno razvajanje. Naj gre za prav posebno zabavo ali klasičen poletni piknik s prijatelji in družino, svinjska rebra z žara bodo hit med gosti. Njihova priprava je preprosta, okus pa preprosto božanski. Najboljša so takrat, ko so pripravljena tako, da so slastno mehka, da se meso oddvoji od kosti in se kar topi v ustih. Zaradi njih si bodo vsi udeleženci piknika ali druženja obliznili vse prste.

Foto: Celjske mesnine

Ko gre za najboljše kose svinjskih reber, se odločite za Celjske mesnine, ki se lahko pohvalijo z odlično izbiro izdelkov za peko na žaru. Na videz preprost kos mesa je po okusu tako zelo drugačen od tistega, ki ga poznamo.

Kako pravilno pripraviti svinjska rebra?

Za uspeh pri peki svinjskih reber na žaru potrebujete začinjena rebra za žar Z'dežele, pravilno tehniko in dovolj časa za pečenje pri srednje visoki temperaturi. S tem boste zagotovili, da bodo rebra mehka in sočna, hkrati pa se bodo okusi lepo razvili. Priporočamo, da žar najprej segrejete, preden rebra postavite nanj. Na koncu boste potrebovali tudi omako za žar.

#DrŽarPriporoča : Glavni trik za doseganje sočnega in mehkega mesa je, da pred začetkom pečenja rebra pustite počivati približno 30 minut na sobni temperaturi. S tem boste dosegli bolj enakomerno pečenje in izboljšali okus mesa. Prav tako poskrbite, da bodo rebra dobro začinjena z vašimi najljubšimi začimbami in marinado, da bodo okusi še bolj izraziti.

Medtem ko čakate, da se rebrca ogrejejo na sobno temperaturo, pripravite žar za indirektno peko tako, da vse oglje prestavite na eno stran kurišča. Del kurišča, v katerem ni oglja, prekrijte z velikim kosom aluminijaste folije, ki bo oddajala dodatno toploto. Na kurišče postavite rešetke, žar pokrijte in počakajte, da se segreje na 150 stopinj Celzija. Nato rebrca postavite na rešetke nad folijo (indirektna peka), pokrov žara pokrijte in rebrca pecite dve uri pri od 110 do 150 stopinjah Celzija.

Po dveh urah rebrca zavijte v aluminijasto folijo, jih postavite na rešetko, zaprite pokrov in indirektno pecite. Po eni uri pečenja jih vzemite iz folije, položite na rešetke žara z indirektnim virom toplote in premažite z omako za žar. Pokrov žara pokrijte in pecite 15 minut. Nato rebrca znova premažite z omako za žar in jih pokrita pecite še 15 minut. Pri tem ves čas spremljajte temperaturo žara (110–150 stopinj Celzija), saj se mora omaka za žar na površini rebrc lepo karamelizirati, ne sme pa se zažgati.

Foto: Shutterstock

Rebrca so primerno pečena, ko se meso že ob nežnem dotiku loči od kosti oz. ko lahko skozi meso brez večje sile potisnete paličico za ražnjiče. Če uporabljate vbodni termometer, mora biti pri primerno pečenih rebrcih središčna temperatura mesa 90 stopinj Celzija.

Pečena rebrca položite na leseno desko in jih narežite.

Preproste ideje za priloge, ki bodo dopolnile svinjska rebra na žaru

Zraven svinjskih reber z žara lahko ponudite svežo zelenjavo, kot so koruza, paprika, jajčevci ali bučke, ki jih preprosto spečete na žaru, in BBQ-omako.

Iz zelenjave lahko naredite pisane ražnjiče. Prelijte jih z olivnim oljem ter začinite s soljo, poprom in svojimi najljubšimi začimbami. Lahko si privoščite tudi pečen krompir, ki ga pred peko premažete z oljem ter vanj vtrete mešanico začimb iz timijana, rožmarina, česna in soli. Pecite ga, dokler ne dobi hrustljave zlatorjave skorjice.

Foto: Getty Images

Navedene priloge bodo popestrile in dopolnile okus reber z žara in vašim gostom ponudile raznoliko izbiro okusnih jedi. Uživajte v poletnih zabavah ob dobri hrani in prijetnem druženju.