Nenapovedan obisk? Brez panike, pripravite to okusno jed! #nagradnaigra

Med sproščenimi poletnimi meseci imamo končno več časa za druženje s svojimi prijatelji, v sproščenem ozračju pa se kdaj zgodi, da nas presenetijo nenapovedani obiski. Kako lahko v takem primeru poskrbimo, da bo topel večer, ki sledi vročemu dnevu in je kot naročen za zabavo na domačem vrtu, kronan z odlično jedjo? Pripravimo lahko, a prefinjeno in okusno večerjo, mariniran svinjski file z'dežele bo zagotovo zvezda omizja. Dopolnite ga z eno od treh predlaganih prilog in večer bo popoln.

Foto: Celjske mesnine

Na žaru ali v ponvi, vedno bo odličen!

Kako pripraviti odličen mariniran svinjski file z'dežele , da bo navdušil vsakogar? File je že mariniran, za začimbe vam ni treba skrbeti, priporočamo pa, da meso vzamete iz hladilnika 30 minut pred pripravo, da se ogreje na sobno temperaturo. Ker svinjski file vsebuje zelo malo maščob, moramo paziti, da ga ne prepečemo, po pečenju pa mu moramo omogočiti nekaj minut za počivanje. Zato si pred peko pripravimo čisto desko ali pladenj, na katerem bomo meso pustili počivati in kjer ga bomo kasneje lahko tudi razrezali in postregli. Enako odličen bo pečen na žaru ali v ponvi, če upoštevamo nekaj priporočil in uporabimo termometer za preverjanje notranje temperature.

Foto: Celjske mesnine #DrŽarPriporoča : Za pečenje svinjskega fileja na žaru bomo uporabili tehniko pečenja, ki ji rečemo consko pečenje. Ta metoda daje mesu hrustljavo skorjo, znotraj pa meso ostane sočno. Če uporabljate plinski žar, segrejte en del rešetke na visoko do srednje visoko temperaturo, drugi del pa na nizko ali ga pustite neprižganega. Za žar na oglje zložite oglje na eno stran žara in pustite drugo stran prazno. Območje z visoko temperaturo bo uporabljeno za pečenje z neposredno toploto, območje z nizko temperaturo bo uporabljeno za pečenje s posredno toploto.

Foto: Shutterstock

Tehnika pečenja za nadvse okusen file

Kot smo že omenili, si žar pripravite na consko pečenje. Mariniran svinjski file z'dežele položite na segreti del rešetke in če vam žar to omogoča, zaprite pokrov. File pecite od pet do sedem minut, da pridobi lepo skorjico, nato ga obrnite ter pecite še od pet do sedem minut. Preverite središčno temperaturo mesa na najdebelejšem delu fileja. Med peko bodite pozorni, da se marinada in površina mesa ne bi prepekli ali začeli ogleneti. V tem primeru file prestavite na indirektno cono in pecite, dokler ne dosežete pravilne središčne temperature. Meso je pečeno, ko središčna temperatura doseže 65 stopinj Celzija. Približen čas pečenja je med 18 in 20 minutami.

#DrŽarPriporoča : Po pečenju preložite file z žara na čisto desko za rezanje in ga ohlapno pokrijte z aluminijasto folijo. Pustite ga počivati deset minut; meso se bo kuhalo od preostale toplote in sokovi se bodo prerazporedili za optimalen okus.

Foto: Shutterstock

Preizkusite tri izjemne priloge!

Odlično meso, kot je mariniran svinjski file z'dežele , si seveda zasluži prilogo, ki bo jed zaokrožila v nepozabno okusno celoto. Predlagamo vam tri enostavne, izjemno okusne priloge, ki bodo zagotovo postale del vašega kuharskega repertoarja.

Foto: Shutterstock

Zelenjavni tian

Tian je plitva, lončena oz. keramična posoda, ki izvira iz francoske pokrajine Provansa, v kateri se pripravljajo pečene zelenjavne zloženke – svoje ime je posodila tudi jedi, za katero je značilno, da so sestavine zložene v lepo urejene plasti.

Sestavine:

4 žlice ekstra deviškega oljčnega olja

1 manjša čebula, prepolovljena in na tanko narezana

1 velik strok česna, narezan na tanke rezine

1 žlica svežega origana

groba sol in sveže mlet poper

2 srednje velika korenčka

1 srednje velika bučka

1 srednje velik krompir

nekaj žlic glazure iz balzamičnega kisa

Priprava:

Pečico segrejte na 200 stopinj Celzija. Plitek pekač namastite z oljem. Dodajte čebulo, česen in origano ter premešajte. Začinite s soljo in poprom. Preostalo zelenjavo narežite na enakomerno debele rezine, najlažje s pomočjo rezalnika oz. mandoline. Rezine razporedite po mešanici čebule, izmenično korenje, bučke in krompir, ter jih prekrivajte. Pokapajte z oljem ter začinite s soljo in poprom. Pokrijte s papirjem za peko, nato z aluminijasto folijo. Pecite 20 minut. Odkrijte, pokapajte s preostalim oljem in pecite še 25 minut, pri čemer vsakih nekaj minut polivajte zloženko s sokom iz pekača, dokler tian ne postane svetlo zlate barve. Še vročega pokapajte z glazuro balzamičnega kisa in postrezite.

Foto: Shutterstock

Narastek iz špinače, riža in bazilike

Dišeča in slastna kombinacija špinače, bazilike, parmezana in riža bo čudovito dopolnila mariniran svinjski file.

Sestavine:

⅔ skodelice dolgozrnatega rjavega riža

ekstra deviško oljčno olje

2 srednji bučki, prečno narezani na tanke rezine

2 stroka česna, narezana na tanke rezine

2 mladi čebuli, narezani na tanke rezine

1 kg sveže špinače

velik šop sveže bazilike

1 ¼ skodelice rikote, odcejene

5 velikih jajc

¼ skodelice fino naribanega parmezana

groba sol in sveže mlet poper

Priprava:

Pečico segrejte na 190 stopinj Celzija. V srednje veliki kozici zavrite osoljeno vodo. Dodajte riž, premešajte in kuhajte, dokler se ne zmehča, približno 25 minut. Odcedite. V veliki ponvi na srednje močnem ognju segrejte 2 žlici olja. Dodajte bučke, česen in mlado čebulo ter med pogostim mešanjem pražite 2 minuti. Zmanjšajte ogenj na srednjo stopnjo in pražite s pogostim mešanjem, dokler se bučke ne zmehčajo, še 3 minute. Začinite s soljo in prestavite v skledo. Vrnite ponev na srednji ogenj in dodajte še žlico olja. Dodajte špinačo in pražite 2 minuti. Dodajte baziliko, občasno premešajte, dokler ne postane svetlo zelena in ovene, približno 2 minuti. Začinite s soljo in poprom. V veliki skledi stepite rikoto in jajca. Mešanici dodajte 1 1/2 skodelice kuhanega riža. Primešajte mešanici kuhanih bučk, špinače in bazilike. Dodajte 3/4 čajne žličke soli in začinite s poprom. V majhni skledi zmešajte parmezan in preostali kuhan riž. Pekač, globok 2 cm, rahlo premažite z oljem in vanj nalijte mešanico rikote. Na vrh nanesite mešanico parmezana in riža. Pecite, dokler se nadev ne strdi in vrh zlato porumeni, od 35 do 40 minut. Pred serviranjem pustite stati 10 minut.

Foto: Shutterstock

S fižolom in zelenjem polnjene paprike

Sestavine:

400 g blitve

ekstra deviško oljčno olje

2 stroka česna, nasekljana

groba sol in sveže mlet poper

1 pločevinka belega fižola, odcejen in opran

¼ skodelice naribanega parmezana

1 čajna žlička rdečega vinskega kisa

4 majhne paprike, prepolovljene po dolžini, odstranjena semena

¾ skodelice naribanega topljivega sira

manjši šopek drobnjaka, drobno narezan

Priprava:

Liste blitve grobo nasekljajte, stebla pa na tanko narežite. V veliki ponvi segrejte olje na srednje visoki temperaturi. Dodajte česen in stebla blitve, začinite s soljo in poprom. Med mešanjem pražite 1 minuto, dokler ne zadiši. V ponev dodajte 1/4 skodelice vode, pokrijte in kuhajte, dokler se stebla ne zmehčajo, 5 minut. Odkrijte in vmešajte liste blitve, beli fižol, parmezan in kis. Odstranite z ognja. Paprike lahko spečete na žaru ali v pečici z žarom. Paprike pokapljajte z oljem in začinite. Pecite jih s prerezano stranjo navzdol, dokler se ne zmehča in ponekod karamelizira, od 10 do 12 minut. Odstranite z žara in napolnite z mešanico fižola. Po vrhu potresite nariban topljiv sir in drobnjak. Vrnite na žar in pokrijte s pokrovom, dokler se sir ne stopi, od 1 do 2 minuti. Postrezite kot prilogo ali predjed.